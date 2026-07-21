اذعان آمریکا به سانسور آمار تلفات نظامیان خود در جنگ با ایران 

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری آمریکایی سی ان ان مدعی شد که پنتاگون با هدف محافظت از بیش از ۵۰ هزار سرباز آمریکایی مستقر در خاورمیانه، اعلام آمار آسیبدیدگان جنگ با ایران را به تأخیر میاندازد و معتقد است که گزارشدهی فوری رسانهای، «به دشمن برتری داده و نظامیان آمریکا را در معرض خطر قرار میدهد.»
منابع رسانهای به شبکه سیانان اعلام کردند که وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) روند اطلاعرسانی درباره تلفات نیروهای خود در جریان جنگ جاری با ایران را کند کرده است. این وزارتخانه از تأیید علنی تلفات حملات ایران اجتناب میورزد و تنها به انتشار آمار در یک وبسایت نظامی اکتفا میکند که با چندین روز یا حتی چند هفته تأخیر نسبت به وقایع بهروزرسانی میشود. به ادعای این شبکه آمریکایی، مقامات نظامی این تأخیر را برای محافظت از نیروهای ارتش ضروری میدانند.
در حالی که فرماندهی مرکزی آمریکا در آغاز جنگ به صورت دورهای به روز رسانیهایی درباره تلفات نیروهای خود در جنگ با ایران ارائه میداد، اما در ماههای اخیر، آمار قربانیان حملات ایران را به صورت منظم اعلام نکرده است.
«شان پارنل»، سخنگوی رسمی پنتاگون در گفتگو با این شبکه مدعی شد که تأخیر در گزارشدهی در مورد تلفات نظامیان آمریکایی در جنگ، برای حفاظت از بیش از ۵۰ هزار سرباز آمریکایی که در خاورمیانه مستقر هستند، ضروری است.
پارنل در بیانیه خود ادعا کرد که ارائه اطلاعات لحظهای درباره جراحات نظامیان آمریکایی به رسانهها، به معنی در اختیار قرار دادن مستقیم این اطلاعات به دشمنان است که میتواند با دسترسی آنها به این اطلاعات، جان نیروهای بیشتری را به خطر بیندازد.
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