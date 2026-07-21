محصولات اصلاح ژنتیکی در چه صورت حلال خواهند بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، حسین رستگار با اشاره به گسترش فناوری مهندسی ژنتیک در صنعت غذا، اظهار داشت: این فناوری می‌تواند به تولید محصولات سالم‌تر، باکیفیت‌تر و متنوع‌تر کمک کند، مصرف آفت‌کش‌ها و مواد شیمیایی را کاهش دهد و بهره‌وری کشاورزی را افزایش دهد، اما در کنار این مزایا، رعایت موازین شرعی و ایمنی نیز اهمیت زیادی دارد.

وی افزود: بسیاری از مردم تصور می‌کنند همه محصولات اصلاح ژنتیکی مشکل شرعی دارند، در حالی که این موضوع به منشأ ژن‌های استفاده‌شده و نحوه تولید محصول بستگی دارد. اگر همه ضوابط شرعی و استانداردهای ایمنی رعایت شود، بسیاری از این محصولات از نظر حلال بودن قابل قبول هستند.

رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو ادامه داد: انتقال ژن از یک گیاه به گیاه دیگر، مانند برخی ارقام اصلاح‌شده گوجه‌فرنگی، ذرت یا برنج، در صورت تأیید ایمنی، معمولاً از نظر شرعی مشکلی ایجاد نمی‌کند. همچنین برخی آنزیم‌های مورد استفاده در صنایع غذایی نیز با فناوری مهندسی ژنتیک تولید می‌شوند که در صورت رعایت الزامات حلال، استفاده از آنها بلامانع است.

وی با اشاره به تولید آنزیم کیموزین که در صنعت پنیرسازی کاربرد فراوانی دارد، گفت: این آنزیم امروزه در بخش زیادی از پنیرهای تولیدی جهان استفاده می‌شود و اگر فرآیند تولید آن مطابق ضوابط حلال باشد، مصرف آن نیز از نظر شرعی قابل قبول است.

رستگار تأکید کرد: استفاده از ژن حیوانات حرام‌گوشت در تولید گیاهان یا حیوانات حلال، از حساس‌ترین موضوعات این حوزه است و می‌تواند نگرانی‌های جدی برای مصرف‌کنندگان مسلمان ایجاد کند. به همین دلیل، لازم است توسعه فناوری‌های نوین غذایی همواره با رعایت اصول شرعی، نظر متخصصان و مراجع علمی و دینی همراه باشد.