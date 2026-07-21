مقام آمریکایی مدعی احتمال ازسرگیری جنگ تمام عیار واشنگتن علیه تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، چند مقام آمریکایی در گفت وگو با شبکه «فاکسنیوز» مدعی شدند: در صورتی که دونالد ترامپ دستور ازسرگیری عملیات گسترده نظامی علیه ایران را صادر کند، این عملیات از حملات کنونی گستردهتر و شدیدتر خواهد بود.
یک مقام دیگر آمریکایی نیز در گفت وگو با این شبکه ادعا کرد: استقرار جنگندهها و تجهیزات نظامی بیشتر آمریکا در خاورمیانه اقدامی مقدماتی است و تصمیم نهایی در این باره به دستور رئیسجمهور آمریکا بستگی دارد.
این مقام آمریکایی در ادامه ادعاهای خود افزود: در صورت تصمیم ترامپ برای گسترش چشمگیر جنگ علیه ایران، احتمال مشارکت اسرائیل در این عملیات وجود دارد.
این مقام آمریکایی گفت: آمریکا از ۷ ژوئیه (۱۶ تیرماه) حملاتی به نزدیک تهران یا علیه تأسیسات هسته ای ایران انجام نداده است، اما در صورت بازگشت به عملیات گسترده نظامی شاید این رویه تغییر کند. از سوی دیگر، یک مقام دیگر آمریکایی که به نامش اشاره نشده، در گفتوگو با شبکه الجزیره مدعی شد: تمرکز کنونی ترامپ بر این استوار است که ایران بهای "نقض یادداشت تفاهمنامه" را پرداخت کند.
این مقام همچنین اعلام کرد که رئیسجمهور آمریکا قصد دارد ایران را بابت آنچه «اقدامات مستمر تروریستی در تنگه هرمز» ادعا شده و نیز کشته شدن اخیر شماری از نظامیان آمریکایی پاسخگو کند.
وی در ادامه مدعی شد: حملات ویرانگر آمریکا علیه ایران تا زمانی که ترامپ تصمیم دیگری اتخاذ نکند، ادامه خواهد داشت.
با این حال، این مقام آمریکایی در اظهارنظری متناقض با جملات اخیرش مدعی شد که گفتوگوها میان ایالات متحده و ایران همچنان ادامه دارد.
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