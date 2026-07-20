واکنش ریاض و ائتلاف سعودی به تحریم دریایی انصارالله علیه بنادر عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، ترکی المالکی، سخنگوی نیروهای ائتلاف سعودی ادعا کرد: این ائتلاف از کشتی‌های تجاری خود در تنگه باب‌المندب محافظت و با هرگونه منبع تهدید، با قاطعیت و قدرت برخورد خواهد کرد.

وی همچنین مدعی شد: ادعاهای مطرح‌شده درباره بسته شدن بنادر و فرودگاه‌های یمن را در چارچوب آنچه «فضاسازی و تشدید تنش از سوی حوثی‌ها» خواند، مطرح شده است.

المالکی گفت: اجرای تدابیر حفاظتی برای کشتی‌های ائتلاف را آغاز کرده‌ایم و به تهدیدهای حوثی‌ها با قاطعیت و قدرت پاسخ خواهیم داد.

همزمان، وزارت امور خارجه عربستان با صدور بیانیه‌ای اظهارات انصارالله درباره محاصره مردم یمن از سوی ریاض را محکوم کرد.

این وزارتخانه همچنین اقدام انصارالله در اعلام ممنوعیت کشتیرانی علیه عربستان را محکوم و آن را غیرقابل قبول خواند.

وزارت امور خارجه عربستان همچنین اعلام کرد که ما همه اقدامات ضروری برای صیانت از کشتی ها و در چارچوب حقوق بین الملل را اتخاذ خواهیم کرد.