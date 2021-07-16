به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی ارتحال حجتالاسلام والمسلمین علی حکیمی استاد برجسته قرآنپژوه و از مؤلفان دائرةالمعارف الحیات را تسلیت گفت.
متن پیام تسلیت قالیباف به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَهٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ
ارتحال حجتالاسلام والمسلمین علی حکیمی استاد برجسته قرآنپژوه و از مؤلفان دائرةالمعارف الحیات موجب تأسف و تأثر گردید.
ایشان از روحانیون توانمند در فلسفه، کلام، معارف فقهی و اخلاقی و از تربیتشدگان مکتب معارف خراسان بودند که در سراسر عمر پر برکت خویش به فراگیری علوم دینی در نزد عالمان گرانقدر و نشر و ترویج شعائر اسلامی و اهل بیت علیهمالسلام اهتمام داشتند و در زمینه علوم روز و برونحوزهای نیز مطالعات و پژوهشهای فراوانی را انجام دادند.
ضمن عرض تسلیت این ضایعه به روحانیت محترم و حوزههای معزز علمیه خراسان، پژوهشگران علوم قرآنی، بیت مکرم و خاندان ارجمند به ویژه برادر بزرگوارشان استاد محمدرضا حکیمی، برای آن فقید سعید علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت میکنم.
محمدباقر قالیباف
رئیس مجلس شورای اسلامی
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