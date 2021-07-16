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۲۵ تیر ۱۴۰۰، ۹:۲۷

در پیامی؛

قالیباف درگذشت حجت‌الاسلام حکیمی را تسلیت گفت

قالیباف درگذشت حجت‌الاسلام حکیمی را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت یک قرآن‌پژوه برجسته را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی ارتحال حجت‌الاسلام والمسلمین علی حکیمی استاد برجسته قرآن‌پژوه و از مؤلفان دائرةالمعارف الحیات را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت قالیباف به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِذَا مَاتَ الْعَالِمُ ثُلِمَ فِی الْإِسْلَامِ ثُلْمَهٌ لَا یَسُدُّهَا شَیْءٌ

ارتحال حجت‌الاسلام والمسلمین علی حکیمی استاد برجسته قرآن‌پژوه و از مؤلفان دائرةالمعارف الحیات موجب تأسف و تأثر گردید.

ایشان از روحانیون توانمند در فلسفه، کلام، معارف فقهی و اخلاقی و از تربیت‌شدگان مکتب معارف خراسان بودند که در سراسر عمر پر برکت خویش به فراگیری علوم دینی در نزد عالمان گرانقدر و نشر و ترویج شعائر اسلامی و اهل بیت علیهم‌السلام اهتمام داشتند و در زمینه علوم روز و برون‌حوزه‌ای نیز مطالعات و پژوهش‌های فراوانی را انجام دادند.

ضمن عرض تسلیت این ضایعه به روحانیت محترم و حوزه‌های معزز علمیه خراسان، پژوهشگران علوم قرآنی، بیت مکرم و خاندان ارجمند به ویژه برادر بزرگوارشان استاد محمدرضا حکیمی، برای آن فقید سعید علو درجات و رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و اجر از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

محمدباقر قالیباف

رئیس مجلس شورای اسلامی

کد مطلب 5258856

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