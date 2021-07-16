تکرار نتایج ادوار گذشته در المپیک ۲۰۲۰ به معجزه نیاز دارد

غلامرضا شعبانی بهار در حاشیه مجمع انتخابی رئیس هیأت تیروکمان استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: الزامات ورزش حرفهای امکانات، تجهیزات و برنامه ریزی است. مهیا شدن زیرساختها در فدراسیون سکوی پرش رشتههای ورزشی است و در صورت عدم وجود و یا نقص در این مهم، امکان برنامه ریزی از مسئولان سلب میشود. بدون شک در هر فدراسیون تا ابزار، ادوات و زیرساختهای مورد نیاز نباشد، نمیتوان برای توسعه ورزش قهرمانی برنامه داشت.
وی افزود: برنامه ریزی لازم را برای توفیق در استانهای کشور شروع کردهایم البته حمایتهای متولیان ورزش برای توسعه رشتههای ورزشی و هیأتها در استان نیز انکار ناپذیراست اما این حمایتها باید به طور مستمر مورد توجه مدیران کل و متولیان ورزش استان قرار بگیرد.
رئیس فدراسیون تیروکمان در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به خسارات و لطمههای شیوع بیماری کرونا به فعالیتهای ورزشی به ویژه در بخش قهرمانی وارد کرده است، گفت: در شرایط کرونا ورزش کشور به طور کلی تعطیل شد، اما در این مورد با دیگر کشورهای مطرح در ورزش صحبت کردیم اصلاً چیزی به نام تعطیلی در تمرینات ورزش نداشتند و تمام برنامههای ورزشی خود را بر اساس دستورالعملهای ویژه و با دقت و حمایتهای مورد نیاز پیگیری کردهاند.
شعبانی بهار ادامه داد: در کشور در حوزه ورزش به جهت نبود زیرساختهای علمی و روش علمی در بحث آماده سازی ورزشکاران و بخشهای روحی و روانی باید دو برابر این عقبماندگی تلاش کنیم و سرمایه گذاری کنیم تا به حالت عادی و اولیه برگردیم.
وی بیان کرد: این تلاش مضاعف به خاطر این است که خیلی از روشهای ما به صورت علمی نیست. اما اگر کشورهای دیگر یک سال عقب هستند، با همان یک سال میتوانند به مرحله اول برسند ولی ما باید ۲ سال بلکه بیشتر تمرین و تلاش مضاعف کنیم تا به مرحله اولیه و حالت عادی برسیم. زیرا خیلی از برنامههای ما الزامات علمی ندارند.
وی گفت: نه تنها در رشته تیر و کمان، بلکه در همه رشتههای ورزشی و کاروان ورزشی ایران در المپیک پیش رو مشکل داریم. در المپیک ۲۰۲۰ اگر نتایج دورههای قبل را تکرار کنیم معجزه کردهایم. دلیلش این است که در این مدت و شرایط خاص کاملاً بدون برنامه بودیم.
رئیس فدراسیون تیر و کمان گفت: استان مرکزی در حوزه ورزش تیروکمان از ظرفیتهای خوبی برخوردار است و استعدادهای قابل توجهی در استان مرکزی وجود دارد که از سوی هیأت باید شناسایی و به شکوفایی برسند. از سوی دیگر باشگاهها نیز رکن اصلی توسعه ورزش هستند که به این اماکن ورزشی باید توجه شود.
شعبانی بهار خاطر نشان کرد: امیدواریم این ایام بحرانی سپری شود و خون تازهای بر پیکر ورزش کشور و رشته ورزشی تیروکمان دمیده شود.
گفتنی است در پایان مجمع انتخابی رئیس هیأت تیروکمان استان مرکزی، ابوالفضل حسنزاده برای ۴ سال دیگر به عنوان رئیس این هیأت انتخاب شد.
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