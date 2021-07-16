برخورد جدی دستگاه قضایی با عوامل سقوط بازار

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای صبح جمعه در دیداری جداگانه با آیتالله سبحانی با اشاره به اینکه قضاوت نیازمند علم و حلم و نفس زکیه است تا قاضی تحت تأثیر لغزشها قرار نگیرد گفت: امروز مردم مسائل نوظهور و پیچیدهای دارند که نیازمند اجتهاد مستمر و نظریه فقهی علماست.
وی افزود: با آنکه سالها در حوزه تحصیل کردم و سالهاست در دستگاه قضا خدمت میکنم اما گاهی با برخی مسائل پیچیدهای مواجه میشویم که تکلیف آنها را از طریق استفتا روشن میکنیم.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه بر همین اساس از مراجع و علما خواست که با ارائه نظر فقهی خود درباره موضوعات جدید و پیچیده، دستگاه قضا را یاری دهند گفت: دستگاه قضا با هماهنگی و همکاری دولت و مجلس تلاش میکند تا مشکلات عرصه اقتصادی برای کارآفرینان و تولیدکنندگان با کمک خودشان حل شود.
وی با بیان اینکه عدهای به خاطر شرایط بازار متضرر شده و عدهای نمیتوانند سرمایهگذاری کنند، افزود: دستگاه قضا با مفسدانی که برای سقوط بازار برنامهریزی میکنند، مانند کسانی که اقدام به جنگ اقتصادی میکنند برخورد خواهد کرد.
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