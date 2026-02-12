به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «الکساندر گروشکو» معاون وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد که مسکو به استقرار احتمالی موشکهای دوربرد آمریکایی در آلمان پاسخ خواهد داد.
وی در مصاحبه با روزنامه «ایزوستیا» خطاب به مقامات آمریکایی گفت: اگر آنها مسیر تقویت توانمندیهای نظامی علیه روسیه را انتخاب کنند، باید بدانند که ما نیز توانمندیهای برابر یا حتی مؤثرتری ایجاد خواهیم کرد.
معاون وزیر امور خارجه روسیه هشدار داد اگر آمریکاییها به این رویکرد ادامه دهند توازن مبتنی بر تهدید جایگزین توازن مبتنی بر خویشتنداری خواهد شد.
این دیپلمات ارشد روسیه افزود: مسکو آماده گفتوگو با آمریکا درباره مسئله استقرار موشکها در آلمان است.
وی با بیان اینکه حس ناسیونالیستی و جنگطلبی اکنون پدیده غالب در اروپا است، تأکید کرد: آنچه بروکسل اکنون انجام میدهد، تلاش برای ایجاد امنیت در برابر روسیه است.
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