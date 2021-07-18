به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه رادیویی گفتگوی فرهنگی با موضوع ضرورت ترجمه آثار ایرانی به دیگر زبان‌ها با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در گفتگو با افشین شحنه‌تبار مدیر انتشارات شمع و مهر از آنتن رادیوگفتگو پخش شد.

شحنه‌تبار در این‌برنامه گفت: فرهنگ صادرات در هیچ زمینه‌ای در ما وجود ندارد و تنها یک مصرف کننده صرف هستیم. ما از پله‌ چهارم و پنجم کار را آغاز کردیم و در آن گیر افتادیم در حالی‌که کار فرهنگی کار دیمی نیست.

وی افزود: کشورهای تاجیکستان و افغانستان چندان بنیه‌ ادبی برای حمایت و پذیرش زبان فارسی ندارند. این کشورها از ایران جدا شدند و زبان فارسی را مانند ایران ندارند. شرایط به گونه‌ای شده که ایران در طول این ۴۰ سال و حتی قبل تر از آن، به کارهای نمایشی رو آورده است. از فضای ادبی تاجیکستان توقعی نمی‌توان داشت چرا که آنها تنها به چند برنامه کلی در سال بسنده می‌کنند و نمی‌توان انتظار داشت که زبان فارسی توسط تاجیک‌ها در دنیا پخش شود.

مدیر انتشارات شمع و مهر ضمن تأکید بر لزوم داشتن سازمانی برای ترجمه گفت: برای نویسندگان داخلی خود کاری نکردیم و این توهم را داریم که ادبیات ما قدرتی ندارد. تفاوت چشمگیری بین کاری که ترکیه برای ادبیات خود کرد با کاری که ما برای ادبیات کردیم وجود دارد چرا که دولت ترکیه به ویژه پس از جنگ جهانی دوم فضای مناسبی برای ارتباط گیری با اروپا و آلمان دارد و قمیت بالایی برای آثار به زبان‌های دیگر پرداخت می‌کنند؛ نگاه همگانی دولت ترکیه به نویسندگان موجب شده، نویسندگان بسیاری در ترکیه جایزه‌های بین المللی بگیرند.

شحنه‌تبار گفت: طرح گرنت از اتفاقات خوب چند سال گذشته است و در وزارت ارشاد نهایت عملی و اجرایی شد اما رقم‌هایی که برای این‌طرح تخصیص داده می‌شود بسیار ناچیز است و با این مقادیر نمی‌توان ادبیات را جهانی کرد بلکه دولت باید با برنامه مدون از این طرح‌ها حمایت کند چرا که می‌تواند انتقال دهنده فرهنگ ما باشد.

وی افزود: برای جهانی شدن باید راه گذشته را فراموش کرد. دامنه موفقیت یک نویسنده در ایران به چاپ دوم و سوم و بعدی‌ها محدود می‌شود و اگر بتوان صادرات را فعال کرد شاهد تحولات ادبیات ایران خواهیم بود.