۵۵ طرح اشتغال زایی در کمیته امداد یاسوج اجرایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصیب حیدری در بازدید از کارگاه گلیم‌بافی مددجویان تحت حمایت، افزود: چهار هزار و ۷۴۳ خانوار از حمایت این اداره برخوردارند که از این تعداد سه هزار و ۴۷۲ خانوار عادی و مابقی تبصره ۱۴ هستند.

حیدری با اشاره به اینکه یکی از مهم‌ترین اهداف و برنامه‌های کمیته امداد توانمندسازی مددجویان از طریق ایجاد اشتغال برای آنان است، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۵ طرح اشتغال‌زایی با اعتبار یک میلیارد و ۹۴۵ میلیون تومان برای مددجویان منطقه یک یاسوج اجراشده است.

حیدری یکی دیگر از اقدامات کمیته امداد در حوزه اشتغال و خودکفایی مددجویان را کاریابی برای مددجویان دانست و بیان کرد: در این زمینه در چهارماهه سال جاری ۱۰ نفر از مددجویان این اداره از طریق مراکز کاریابی و کارفرمایان جذب بازار کارشده‌اند.

وی به آموزش مددجویان در زمینه‌های اشتغال اشاره کرد و گفت:: یکی از مهم‌ترین اقدامات کمیته امداد در زمینه ایجاد اشتغال مددجویان برگزاری دوره‌های آموزشی فنی حرفه‌ای و مهارت‌یابی است که در این زمینه از ابتدای سال جاری تاکنون ۸۴ نفر از مددجویان در دوره‌های آموزشی شرکت کرده‌اند.

رئیس کمیته امداد منطقه یک یاسوج با اشاره به اعطای تسهیلات کارگشایی به مددجویان، گفت: در این زمینه ۷۰ نفر از مددجویان این اداره بااعتبار ۶۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه کارگشایی دریافت کرده‌اند.

حیدری به برنامه‌های کمیته امداد در زمینه ازدواج مددجویان تحت حمایت اشاره و اظهار داشت: این مهم به‌منظور نهادینه شدن فرهنگ ازدواج آسان در جامعه و به‌خصوص در بین مددجویان به فرزندان در شرف ازدواج آنان کمک‌هزینه جهیزیه و ازدواج پرداخت می‌کند

وی افزود: در این خصوص در سال جاری ۲۰ مورد جهیزیه با هزینه ۳۰۰ میلیون تومان به زوج‌های جوان پرداخت‌شده است.

حیدری بابیان اینکه نوعروسان قبل از دریافت جهیزیه با شرکت در دوره‌های آموزشی و مشاوره‌ای، آموزش‌های قبل و بعد از ازدواج را فراگرفته‌اند، گفت: دوره‌های آموزشی برای زوج‌های جوان کمیته امداد در خصوص مسائلی ازجمله حجاب و عفاف، آشنایی با احکام ویژه بانوان، رمز زندگی همسران موفق، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مهارت‌های زندگی، حقوق زن و شوهر ازنظر اسلام و مسائل اخلاقی و اعتقادی است.