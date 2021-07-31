مالکان گوگل ۱ میلیارد دلار از سهام آن را فروختند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سی‌ان‌بی‌سی، مؤسسان و سهام‌داران عمده گوگل، لری پیج و سرگی برین، از ماه می‌روی هم رفته ۱ میلیارد دلار از سهام این شرکت را فروخته‌اند که این بیشترین میزان فروش سهام این شرکت از ۲۰۱۷ تا کنون است.

این دو نفر در سال ۲۰۱۹ از مدیریت شرکت کنار کشیدند. آنها از سال ۲۰۱۷ هیچ سهمی نفروخته بودند. ارزش سهام گوگل در این بازه زمانی ۳ برابر شده است.

از ماه می تا کنون برین ۶۱۰ میلیون دلار سهام فروخته در حالی که پیج ۴۶۲ میلیون دلار از سهام خود را به فروش رسانده است. روی هم رفته این دو نفر در این مدت ۱.۰۷ میلیارد دلار از سهام گوگل را واگذار کرده‌اند.

عملکرد سهام گوگل در سال جاری درخشان بوده و حتی از شاخص نزدک جلو زده است. سهام کلاس ای گوگل تا به اینجای سال ۵۰ درصد جهش داشته است.

شرکت گوگل روز چهارشنبه گزارش عملکرد ۳ ماهه قدرتمندی را منتشر کرده بود.