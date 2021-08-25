غلامرضا منتظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: مبحث اشتغال یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها بوده و نمایندگان مردم در مجلس به شدت آن را پیگیری می‌کنند.

دبیر مجمع نمایندگان استان گلستان با اشاره به استفاده بخش خصوصی در توسعه استان، افزود: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در زمینه سرمایه گذاری استان بسیار حائز اهمیت است زیرا اگر این امر اتفاق نیفتد، توسعه استان در حد یک شعار صرف باقی خواهد ماند.

وی ضمن تأکید به حمایت از بخش خصوصی ادامه داد: گلایه‌هایی در خصوص طولانی بودن صدور مجوزها و بروکراسی سخت اداری وجود دارد و باید تلاش کنیم با توجه به شعار سال موانع این بخش از میان برداشته شود.

منتظری گفت: در زمینه اشتغال خانگی و صنایع دستی و موارد مشابه به این تسهیلات خوبی پیش بینی شده و با توجه به تنوع اقوام باید از این ظرفیت‌ها برای ایجاد اشتغال استفاده کنیم.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی از طرح‌های سرمایه گذاری بیان کرد: دامداری دو هزار راسی در شهر قرق با همکاری بخش خصوصی با اشتغال بیش از ۲۰۰ نفر ایجاد خواهد شد.

وی اضافه کرد: مرغوب ترین توتون کشور در گلستان تولید می‌شود و می‌توان با تکمیل زنجیره آن از تولید تا مصرف اشتغال پایدار ایجاد کرد.

منتظری همچنین با اشاره به صدور مجوز منطقه آزاد اینچه برون بیان کرد: مقرر شده بعد از استقرار کابینه دولت سیزدهم نشست ویژه ای در این خصوص داشته باشیم.

وی عنوان کرد: منطقه آزاد یک فرصت استثنایی برای استان است که می‌تواند در تحولات اقتصادی گلستان نقش اثرگذاری داشته باشد.