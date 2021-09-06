ثبات در عراق با خروج نظامیان آمریکایی از این کشور محقق خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بغداد الیوم، «عدی الخدران» نماینده پارلمان عراق سخنانی را در خصوص لزوم خروج نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا از خاک این کشور مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، این نماینده پارلمان عراق تصریح کرد: برقراری ثبات در عراق در گرو خروج نظامیان ایالات متحده آمریکا از خاک این کشور است. در سایه تداوم حضور نظامیان آمریکایی در عراق، این کشور ثبات نخواهد داشت.

وی همچنین گفت: نیروهای نظامی آمریکایی یا از طریق دخالت های خود در امور داخلی عراق و یا از طریق حمایت از گروه تروریستی داعش، اوضاع عراق را متشنج می کنند. بنابراین، تداوم حضور آنها به مثابه تداوم بی ثباتی در عراق است.

پیشتر «حامد الموسوی» نماینده پارلمان عراق در سخنانی تصریح کرد: ایالات متحده آمریکا تلاش می کند تا با به کارگیری عناصر گروه تروریستی داعش عراق را با هرج و مرج مواجه کند.

وی گفت: قابل پیش بینی است که واشنگن از ابزار داعش به عنوان اهرمی برای اعمال فشار به دولت عراق استفاده کند تا اینکه دولت مجبور شود مصوبه اخراج نیروهای آمریکایی از کشور را اجرا نکند.

این نماینده پارلمان در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: در حال حاضر ۳۵ هزار نفر از خانواده های تروریست ها در اردوگاه الهول واقع در سوریه حضور دارند که اهرم فشار آمریکا به حساب می آیند.