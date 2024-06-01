صندوق تثبیت بازار سرمایه ۶.۵ همت سهم خرید

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار از آمار ارائه شده از سوی صندوق تثبیت بازار سرمایه، ارزش سهام خریداری شده توسط این صندوق از ابتدای سال تا هفتم خرداد ۱۴۰۳ رقمی معادل ۶۴.۸۱۰ هزار میلیارد ریال (حدود ۶.۵ همت) بوده است.

مسائلی مانند حمله غاصبانه رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در سوریه (فروردین ماه)، بند س تبصره ۶ بودجه ۱۴۰۳ (اردیبهشت ماه) و همچنین شهادت رئیس جمهور و تیم همراه ایشان (خردادماه) مهمترین اخبار تأثیرگذار بر بازار سهام در نخستین فصل از سال ۱۴۰۳ بوده که به مراتب این اتفاق منجر به افزایش فشار فروش در بازار شد.

به دنبال چنین اتفاقی، صندوق تثبیت بازار سرمایه در این برهه زمانی و در راستای ایفای نقش خود برای حمایت از بازار سهام بیشترین خرید را داشت.

در راستای رسالت صندوق تثبیت بازار سرمایه و حمایت از بازار سهام (شرکت‌های بورسی و فرابورسی)، این صندوق از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون خرید بلوکی نداشته و موجودی سهام این صندوق نیز در طی سال‌های اخیر به صورت خرید خرد در همه نمادها تأمین شده است.

طبق این آمار، ارزش سهام خریداری شده توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه از ابتدای سال تا هفتم خرداد ۱۴۰۳ رقمی معادل ۶۴.۸۱۰ هزار میلیارد ریال (حدود ۶.۵ همت) بوده است.

همچنین، ارزش سهام فروخته شده به صورت خرد و بلوکی توسط صندوق تثبیت بازار سرمایه در طول سال ۱۴۰۳ تاکنون به ترتیب رقمی معادل ۱.۵۲۹ و ۲۴.۹۳۹ میلیارد ریال بوده است.

با توجه به شرایط بازار در دوره مذکور، فروش صندوق تثبیت بازار سرمایه در فروردین و اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ رقمی معادل ۲۶ هزار و ۴۶۸ میلیارد ریال بود که از این رقم ۹۸ درصد فروش بلوکی (۲۴ هزار و ۹۳۹ میلیارد ریال) را در بر می‌گیرد.

لازم به ذکر است، منابع حاصل از فروش سهام، مجدد به گردونه حمایت از بازار سهام بازگشته و خروج منابع اتفاق نیفتاده، به عبارت دیگر صندوق تثبیت در کنار حمایت از بازار سرمایه کمک چشمگیری را به نقدشوندگی بازار داشته است.

در مجموع از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون با ۴۱ روز معاملاتی در بازار سهام همراه بودیم که از این تعداد روزها، صندوق تثبیت بازار سرمایه ۳۱ روز (۷۶ درصد) به بازار ورود داشته و با معامله ۴۸۲ نماد و نیز ۱۹ صندوق EFE به حمایت از بازار سهام پرداخته است.

در ادامه خاطرنشان می‌شود، صندوق تثبیت بازار سرمایه باید در راستای حمایت از بازار موظف به نگهداری بخشی از منابع خود به صورت دارایی‌های با نقدشوندگی بالا شامل گواهی سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت است اما با توجه به شرایط بازار، از منابع موجود در سپرده‌های بانکی کاسته و صرف خرید سهام شده است.