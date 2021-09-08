تکمیل سد «دیورش» رودبار نیازمند اعتبار ۱۰۰ میلیارد تومانی است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح چهارشنبه در حاشیه بازدید از روند احداث و تکمیل سد مخزنی دیورش رودبار در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه این سد آب شرب شهرهای رودبار را تأمین می‌کند، اظهار کرد: در مجموع بیش از ۱۰۰ هزار نفر از آب شرب سالم بعد از بهره برداری از این سد برخوردار خواهند شد.

استاندار گیلان با بیان اینکه طراحی‌های لازم برای تأمین آب کشاورزی اراضی مستعد این شهرستان نیز در حال اجرا است، افزود: تاکنون بیش از ۵۰ میلیارد تومان برای اجرای این سد هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه برای تکمیل و بهره برداری از این سد به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است، گفت: اجرای عملیات خطوط انتقال و تأسیسات برای دسترسی مردم به آب نیز نیازمند اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی است.

زارع با بیان اینکه تمهیدات لازم برای تأمین اعتبار و تأسیسات انجام شده است، افزود: سد دیورش در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی حدود ۶۰ درصدی برخوردار است و شاهد سرعت عمل خوبی در روند عملیات اجرایی این پروژه هستیم.