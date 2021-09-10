امامی: به هیچ عنوان نباید تحت تأثیر نام حریفان قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از ملی‌پوشان تیم کشتی آزاد ایران در رقابتهای جهانی ۲۰۲۱ نروژ، «یونس امامی» کشتی‌گیر باانگیزه و جنگنده‌ای است که البته چندی پیش با وجود تلاش فراوان نتوانست دوبنده تیم ملی در المپیک ۲۰۲۰ توکیو را کسب کند.

امامی که طی سالهای اخیر توانسته در میادین مختلف رسمی به مصاف رقبای داخلی و خارجی متعددی برود بعد از حضور در رقابتهای جهانی ۲۰۱۸ بوداپست و کسب مدال برنز مسابقات جهانی ۲۰۱۹ قزاقستان، نگاه ویژه ای به حضور در المپیک توکیو داشت اما نتوانست در روند انتخاب ملی پوش وزن ۷۴ کیلوگرم به موفقیت برسد. او برای حضور در المپیک، حریف با تجربه‌ای بنام مصطفی حسین‌خانی را پیش رو داشت و با صلاحدید کادر فنی برای انتخاب ملی پوش وزن ۷۴ کیلوگرم، همراه با حسین خانی به تورنمنت زیلکوفسکی لهستان اعزام شد که در نهایت نتوانست نظر کادر فنی را برای حضور در المپیک جلب کند.

البته این آزادکار باانگیزه به هیچ عنوان ناامید نشد و بعد از المپیک در مسابقات انتخابی درون اردویی تیم ملی به میدان رفت و با شکست محمدصادق فیروزپور صاحب دوبنده تیم ملی برای حضور در رقابت‌های جهانی ۲۰۲۱ نروژ شد.

یونس امامی که هم اکنون در اردوی تیم ملی کشتی آزاد حضور دارد در این خصوص اظهار داشت: «بعد از مسابقات انتخابی در اردوهای تیم ملی حضور دارم تا با آمادگی کامل در جهانی نروژ حضور داشته باشم. وزن ۷۴ کیلوگرم یکی از اوزان شلوغ رقابت‌های جهانی است و به نوعی یکی از سخت‌ترین اوزان مسابقات محسوب می‌شود. به همین دلیل من هم با تمام وجود تمرین می‌کنم تا رقابتهای جهانی به مدال برسم.»

آزادکار وزن ۷۴ کیلوگرم تیم ملی کشتی ایران در خصوص رویارویی با رقبای نامدار و باتجربه ای چامیزو ایتالیایی، کایل داک آمریکایی و زائور سیداکوف روسی گفت: «کسی که به دنبال مدال جهانی است باید در وهله اول بتواند تمامی رقبای خود از جمله نامداران جهان را شکست دهد در نتیجه نباید تحت تأثیر نام آنها قرار گرفت و باید با تمام وجود به میدان رفت.»

رقابتهای کشتی قهرمانی جهان طی روزهای ۱۰ تا ۱۸ مهرماه در شهر اسلو کشور نروژ برگزار خواهد شد.