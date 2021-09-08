برگزاری پنجمین همایش سیره نبوی در طب در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نجابت دبیر علمی همایش سیره نبوی در طب ظهر چهارشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران بیان کرد: پنجمین همایش با پنج محور در حوزه معارف و سلامت قراردادی برگزار خواهد شد که از جمله این محورها می‌توان به علوم پزشکی و دانشگاه حکمت بنیان، اخلاق پزشکی، علوم بین رشته‌ای میان علوم جدید و علوم انسانی، بهره گیری از سلامت معنوی در کرونا و تأثیر پیشگیری و درمان در منزل خواهد بود.

وی در ادامه در تشریح محورهای این همایش بیان کرد: مفهوم دانشگاه حکمت بنیان یکی از محورهایی است که باید به آن پرداخته شود تا بتوان جامعه را به سمت تعالی هدایت کرد این در حالی است که شیوع کرونا در جامعه موجب شد که نقش معنویت در جامعه بیش از هر زمان دیگری دیده شود و در این همایش نیز قرار است به این موضوع پرداخته شود.

نجابت تاکید کرد: تعریف درمان و پیشگیری از بیماری‌های مختلف یکی از محورهایی است که در این همایش به آن پرداخته خواهد شد از این رو مقرر شده تا بر اساس این محور نسبت به بیان دستاوردهای جدید این بخش اقدام شود.

وی افزود: ١٢١ مقاله در این همایش به صورت تخصصی به دبیرخانه این همایش ارسال شده و این همایش در هفته اول آبان ماه و مصادف با هفته وحدت برگزار خواهد شد.

به گفته این مقام مسئول پزشکی نباید تنها منحصر به طبابت باشد از این رو ابعاد مختلفی در حوزه پزشکی وجود دارد که باید افراد با این مسائل آشنا شوند.

مسئول حوزه علمیه خواهران شیراز و رئیس همایش سیره نبوی نیز، گفت: سومین و چهارمین همایش سیره نوبی با موضوعیت تولید علم فعالیت خود را آغاز کرد و موجب شد تولیدات علمی مختلفی در این کنگره شد این در حالی است که پنجمین همایش سیره نبوی رویکرد علوم مطالعاتی میان رشته‌ای در علوم انسانی -اسلامی و پزشکی در آبان ماه برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: جلسات مختلفی میان طلاب و دانشجویان دکتری برای برگزاری این همایش نیز برگزار شده است.