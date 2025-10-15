مروری بر فرهنگ و معماری جهرم و فارس در گفتگو با احمد ضابطی جهرمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، جدیدترین قسمت از برنامه تلویزیونی «نردبان»، پنجشنبه و جمعه ۲۴ و ۲۵ مهر ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه مستند سیما می‌رود. این ویژه‌برنامه ۲ قسمتی به بهانه پویش «ایرانِ جان؛ استان فارس» میزبان یک فیلمساز مستند اهل استان فارس شده است و با او گفتگو می‌کند.

احمد ضابطی جهرمی فیلمساز و پژوهشگر نام‌آشنای سینمای مستند، در گفتگو با حامد شکیبانیا درباره فرهنگ و هنر زادگاهش شهر جهرم سخن می‌گوید و مروری بر مجموعه مستند خود «چتر سبز، نخل جهرم» دارد. این مجموعه مستند از جمله کامل‌ترین مجموعه‌هایی است که درباره یک شهر ساخته شده است و یکی از قسمت‌های آن یعنی «نخل و یادگارهای معماری» در سال ۱۳۶۹ موفق به دریافت جایزه مدال طلای بهترین فیلم و جایزه ویژه هیئت‌داوران از جشنواره لوزان سوئیس شد.

«چتر سبز، نخل جهرم»، تصویر کاملی از نخلستان و معماری شهر جهرم ارائه می‌دهد و در آن تصاویری بکر و باکیفیت از این شهر تاریخی وجود دارد که توسط مرتضی پورصمدی، احمد قانعی، فرهاد ورهرام و محمد زین‌الدینی ضبط شده است.

در بخش دیگری از «نردبان» این هفته، ضابطی جهرمی درباره تجربیات خود از سینمای ایران، به ویژه تدوین، ساخت فیلم‌های مستند ایران‌شناسی، فیلمبرداری در سینمای مستند و همکاری با چهره‌های سینمای ایران از جمله فرهاد ورهرام و مرتضی پورصمدی سخن می‌گوید.

ضابطی جهرمی از مستندسازان و تدوینگران ایرانی است که به دلیل پژوهش‌ها و تألیفات گسترده‌اش در حوزه‌ تدوین، از او به عنوان پدر علم تدوین ایران یاد می‌شود. او بیش از ۲۰ کتاب تخصصی در زمینه تدوین، سینما و فیلمسازی مستند نوشته و برای تولید فیلم‌های سینمایی و مستند جوایز متعددی را از جشنواره‌های داخلی و بین‌المللی دریافت کرده است.

برنامه تلویزیونی «نردبان» تلاش می‌کند با نگاهی تخصصی به فیلم و عکس مستند، مروری بر آثار ایرانی و خارجی این حوزه داشته باشد. این برنامه با اجرای حامد شکیبانیا، کارگردانی و تهیه‌کنندگی اصغر احمدپور و فاطمه بوربور و ضبط شده در استودیو نفت، با بخش‌هایی متنوع جمعه‌ها ساعت ۱۸:۳۰ روی آنتن شبکه مستند می‌رود و بازپخش آن شنبه‌ها ساعت ۲۴ و ۱۴:۳۰ است.