ایمان نظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور اراک ـ توره، حدفاصل مهدی‌آباد و فر، عصر امروز جمعه دو تیم عملیاتی از پایگاه‌های اورژانس آفتابگردان و روناس به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی و مراقبت‌های تخصصی پیش‌بیمارستانی از سوی کارشناسان اورژانس، برای ادامه روند درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) اراک منتقل شدند.

سرپرست اورژانس و فوریت‌های پزشکی استان مرکزی گفت: همچنین ساعت ۱۹ و ۲۱ دقیقه امشب جمعه، گزارش تلفنی به سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر وقوع تصادف زنجیره‌ای چهار دستگاه خودروی سواری شامل یک دستگاه کوییک، یک دستگاه پژو پارس و دو دستگاه پژو ۴۰۵ در کنارگذر شمالی اراک به سمت شازند، حدفاصل روستاهای ساقی و نمک‌کوه، اعلام و تیم‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام شدند.

نظری بیان کرد: در این حادثه نیز هشت نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی، دو نفر به بیمارستان تامین اجتماعی شازند و پنج نفر به بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) اراک منتقل شدند.

وی گفت: یک نفر از مصدومان نیز پس از دریافت خدمات درمانی لازم، به‌صورت سرپایی در محل حادثه مداوا شد.