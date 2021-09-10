جوان ۲۲ساله در«چشمه گل»رامیان غرق شد/تلاش برای کشف جسد ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر جوان ۲۲ ساله، عصر جمعه در چشمه گل رامیان غرق شد و تلاش غواصان برای پیدا کردن جسد وی همچنان ادامه دارد.

سرپرست جمعیت هلال احمر شهرستان های آزادشهر و رامیان در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه جمعه غرق شدگی جوان ۲۲ ساله در چشمه گل رامیان به هلال احمر گزارش شد.

علی غلامی افزود: بلافاصله دو تیم امدادی برای پشتیبانی به محل اعزام شده و عملیات کشف جسد توسط غواصان گرگانی همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان هم در این خصوص گفت: با دریافت تماسی مبنی بر غرق شدن یک جوان ساله در گل رامیان بلافاصله تیم غواصی سازمان به همراه تجهیزات مخصوص غواصی به محل حادثه اعزام شدند.

موسی الرضا صفری افزود: متاسفانه پس از جستجو چند ساعته و مداوم تیم غواصی نتیجه ای حاصل نشد و با توجه به تاریکی هوا تیم غواصی فردا صبح مجدد شروع به جستجو کرده تا پیکر این جوان را پیدا کنند.

وی بیان کرد: متاسفانه با توجه به آمار بالای فوتی در حادثه غرق شدگی از ابتدای امسال همچنان شاهد حوادث ناگوار در این زمینه هستیم.