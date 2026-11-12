محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی تا اواسط هفته آینده جو نسبتاً پایداری در سطح استان حاکم است و در این مدت غبار صبحگاهی در شهرهای صنعتی و احتمال مه رقیق صبحگاهی در مناطق ساحلی و کوهستانی وجود دارد.

وی افزود: از امروز تا اواخر روز شنبه، سرعت وزش باد در مناطق غربی، جنوبی و تا حدودی مرکزی استان در برخی ساعات بعدازظهر متوسط و گاهی نسبتاً شدید، همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ بنابراین احتمال برخاستن گردوغبار محلی و موقتی نیز دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی خوزستان با اشاره به دمای ثبت‌شده در شبانه‌روز گذشته گفت: صفی‌آباد دزفول با دمای ۲۲.۸ درجه و بستان با دمای ۴.۸ درجه سانتیگراد به‌ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان بودند. اهواز نیز در این مدت بیشینه دمای ۲۱ و کمینه دمای ۹.۳ درجه سانتیگراد را ثبت کرد.