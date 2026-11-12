بازدید رئیس جهاد کشاورزی کرمانشاه از کارخانه آرد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید کریمی، صبح پنجشنبه از کارخانه آرد بازدید کرد و در جریان این بازدید، وضعیت فعالیت، ظرفیت تولید و مشکلات این واحد صنعتی مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید، مدیرکل غله و مدیر حراست سازمان جهاد کشاورزی استان نیز حضور داشتند و گزارشی از روند فعالیت کارخانه و شرایط تولید آن ارائه شد.

کریمی در جریان این بازدید، ظرفیت‌های تولیدی کارخانه و مسائل و موانع پیش روی فعالیت آن را بررسی کرد تا وضعیت این واحد در حوزه تولید آرد مورد ارزیابی قرار گیرد.

این کارخانه آرد با ظرفیت تولید هفت تن در ساعت فعالیت می‌کند و از واحدهای فعال در صنعت آرد استان کرمانشاه به شمار می‌رود.

استان کرمانشاه طی سال‌های اخیر در حوزه صنعت آرد شاهد توسعه و تجهیز کارخانه‌ها به دستگاه‌های مدرن بوده است؛ اقدامی که زمینه ارتقای کیفیت و افزایش تنوع محصولات تولیدی، از جمله آردهای سبوس‌دار را فراهم کرده است.

در حال حاضر برخی نانوایی‌های سطح شهر کرمانشاه نیز با استفاده از آردهای سبوس‌دار، نان کامل تولید می‌کنند.