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۲۳ شهریور ۱۴۰۰، ۱۴:۲۱

استاندار البرز:

ارتقای سرانه‌های آموزشی البرز نیازمند نگاه ویژه ملی است

ارتقای سرانه‌های آموزشی البرز نیازمند نگاه ویژه ملی است

کرج - استاندار البرز گفت: ارتقای سرانه‌های آموزشی این استان نیازمند نگاه ویژه ملی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله شهبازی در مراسم افتتاح پروژه‌های آموزش و پرورش استان که ظهر سه شنبه با حضور سرپرست وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت، افزود: از انسجام و هماهنگی موجود در استان بویژه تعاملی که مجموعه آموزش و پرورش البرز برای پیشبرد اهداف و پروژه‌ای این حوزه وجود دارد نهایت قدردانی را داریم.

وی ادامه داد: زیرساخت‌های آموزش و پرورش استان نیز همانند بسیاری از سرانه‌های این استان متناسب با رشد جمعیت و مهاجرت، نیست و ارتقا زیرساخت‌ها از حدود ۱۰ سال پیش که استانی مستقل شدیم با اعتبارات کافی دنبال نشده است.

شهبازی گفت: دکتر کاظمی پس از انتصاب درپست سرپرستی وزارت آموزش و پرورش البرز را بعنوان دومین مقصد سفر استانی خود قرار دادند که نشان از اشراف و توجه ایشان به مسائل آموزشی کشور دارد.

وی افزود: بهره برداری از پروژه‌های امروز در آستانه ماه مهر، شور، شوق و امید بیشتری را برای دانش آموزان و کادر آموزش و پرورش همراه دارد.

استاندار البرز اضافه کرد: البرز، پس از تهران مهاجرپذیرترین استان کشور است و این امر تعهدات فراوانی را برای استان همراه داشته است.

وی گفت: از سرپرست محترم وزارت آموزش و پرورش تقاضا می‌شود که در راستای افزایش سرانه‌های آموزشی این استان، نگاه ویژه ای رامعطوف داشته باشند.

کد مطلب 5304723

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