به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به انتقاداتی که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها مبنی بر عدم رعایت قانون اقدام راهبردی در توافق با آژانس بین المللی انرژی هسته ای مطرح می‌شود، گفت: به هیچ وجه اتفاقی نیفتاده است که قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها دور زده شده باشد.

وی با اشاره به سفر به وین بیان کرد: این سفر با هدف حضور در اجلاس عمومی انرژی اتمی انجام می‌شود. در حاشیه این سفر مذاکرات برجامی صورت نمی‌گیرد، مذاکرات برجامی از جمله وظایف بنده نیست.