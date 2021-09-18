تعلیق کارت بازرگانی و عودت ارز برای شرکت متخلف در خوزستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن عسکری مدیرکل روابط عمومی تعزیرات حکومتی اظهار کرد: در پی شکایت بانک انصار در مورد اخذ ۴ میلیارد و ۳۰۳ میلیون و ۶۰۰ هزار وون کره جنوبی، ۱۳۶ میلیون و ۱۵۷ هزار و ۲۴۸ روپیه هندوستان و ۱۳ میلیون و ۶۲۰ هزار یوان چین توسط شرکتی برای انجام تعهدات فی ما بین و به علت عدم انجام این تعهدات گزارش برای رسیدگی به شعبه هفتم تعزیرات حکومتی اهواز ارجاع شد.

مدیرکل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: رئیس شعبه علاوه بر عودت مبلغ اخذ شده، کارت بازرگانی شرکت را به مدت یک سال تعلیق کرد و این رای پس از سیر مراحل قانونی به اجرای احکام خوزستان ارسال و رای صادره توسط اجرای احکام اجرا شد.