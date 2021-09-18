کاهش فروش سفته و برات در تیر ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمار بانک مرکزی، بالغ بر ۱۰۷.۷ میلیارد ریال سفته و برات در تیرماه ۱۴۰۰ در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با ماه قبل ۵.۶ درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۹.۶ درصد افزایش یافت. در چهار ماه اول سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳۵۹.۶ میلیارد ریال سفته و برات در شهر تهران فروخته شد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل ۵۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین طبق آمار شعبه واخواست دادگستری استان تهران در تیرماه ۱۴۰۰ معادل ۷۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۲۲۳.۲ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این ماه شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۸۵.۷ و ۱۲۱ رسید که در مقایسه با ماه قبل از لحاظ تعداد ۱۳.۸ درصد کاهش و از لحاظ مبلغ ۵۵.۹ درصد افزایش داشت و نسبت به ماه مشابه سال قبل هر دو شاخص مذکور به ترتیب ۲۳.۳ درصد و ۳۶.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد.

شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در تیرماه ۱۴۰۰ به عدد ۱۴۱.۲ رسید. عدد شاخص مذکور در تیرماه ۱۳۹۹ معادل ۱۶۹.۳ بوده است. در چهار ماه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۲۳۰۰ برگ سفته و برات به مبلغی معادل ۶۳۵.۵ میلیارد ریال در شهر تهران واخواست شد. در این دوره متوسط شاخص‌های تعداد و مبلغ سفته و برات واخواست شده به ترتیب به اعداد ۷۰.۲ و ۸۶.۱ رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل از لحاظ تعداد ۹.۳ درصد و از لحاظ مبلغ ۱۴.۱ درصد کاهش نشان می‌دهد. شاخص متوسط مبلغ یک برگ سفته و برات واخواست شده در چهار ماه اول سال ۱۴۰۰ به عدد ۱۳۲.۷ رسید. عدد شاخص مذکور در دوره مشابه سال ۱۳۹۹ معادل ۱۱۵.۶ بوده است.