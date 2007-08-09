چینی ها برای المپیک پکن آماده می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای آلمان، تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادی مطبوعات از مهمترین چالشهای چین در برگزاری آبرومندانه این رقابتهاست. ساخت تعداد زیادی ورزشگاه و مجتمع ورزشی نیز نمای تازهای به پایتخت چین بخشیده است. سوای این سرفصلها، اقدامات گستردهای برای اصلاح برخی عادات زندگی چینی، موسوم به عادات "غیر متمدن" در شهر پکن آغاز شده است.
به عنوان مثال مردم شهر پکن دیگر نباید در بازار حراج، برای جلورفتن در انبوه جمعیت، دیگران را با آرنج به سویی برانند. چندی پیش، روزی به نام "روز صفبستن داوطلبانه" با تبلیغات رسانهای گستردهای در پکن برگزار شد. هدف این مراسم دعوت شهروندان به رعایت نظم عمومی برای زیبا سازی چهره شهر اعلام شده بود. در ساعات پر رفتوآمد هم "پایندگان اخلاق" در ایستگاههای اتوبوس و اماکن پر رفتوآمد بر رعایت نظم نظارت میکنند.
انداختن آب دهان روی زمین هم برای شهروندان قدغن شده و متخلفان جریمه میشوند. البته برای رفاه حال آندسته از شهروندانی که به این کار عادت دارند روش "المپیکی" آن پیشبینی شده است. آنها باید آب دهان خود را در یک دستمال تخلیه و به سطل زباله بیندازند. نیروهای داوطلب نیز، برای نهادینه کردن این فرهنگ، در سطح خیابانهای پکن، دستمال مخصوص توزیع میکنند. بر اساس قوانین جدید، دور ریختن زباله هم در ملأ عام ممنوع است.
زبان انگلیسی هم باید فراگیر شود. از یکسو به صورت گستردهای برای یادگیری این زبان تبلیغ میشود، بهطوری که سالمندان چینی هم برای یادگیری زبان انگلیسی از خود علاقه نشان میدهند. از سوی دیگر حرکت گستردهای برای دوزبانه کردن صورتغذای رستورانها و علائم راهنمایی و رانندگی آغاز شده است. علائم و صورتغذاهایی که بعضا با اشتباهات فاحش دستوری یا املایی، به انگلیسی ترجمه شدهاند.
علاوه بر اصلاحات نرمافزاری، چهره پکن نیز باید تا حدی تزئین شود. ساختن خیابانهای جدید و خراب کردن کوچه و پسکوچههای تنگ و چشمخراش این شهر، از جمله این اقدامات به شمار میآیند. بر اساس آمار موجود بیش از یکونیم میلیون نفر از مردم پکن باید تا پایان سال ۲۰۰۸ محل زندگی خود را عوض کنند. در بخش زیرساختها هم میتوان با اختصاص صدهامیلیون یورو برای ساخت دو خط جدید قطار زیرزمینی اشاره کرد.
تب بیستونهمین دوره بازیهای المپیک تابستانی روز به روز گرمتر و گرمتر میشود و مقامات چینی برای اثبات چهرهای متفاوت از آنچه در رسانههای بینالمللی از این کشور ارائه میشود، با حداکثر توان به بازسازی سختافزاری و نرمافزاری کلانشهر پکن مشغولند.
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