به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالنبی موسوی فرد ظهر امروز جمعه در خطبه نماز جمعه ضمن تبریک فرارسیدن ماه پر خیر و برکت ربیع‌الاول گفت: از تمامی مسئولان و دست‌اندرکارانی که در ماه محرم و صفر با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی مقابله با کرونا، زمینه عزاداری مردم را فراهم کردند، قدردانی می‌شود.

وی در ادامه به وعده دولت مبنی بر ساخت یک میلیون مسکن در سال اشاره کرد و افزود: نباید اجازه دهیم همانند دوره‌های قبل، جانمایی نامناسب و دور از دسترس، کیفیت پایین و مسائلی از این دست تکرار شود بلکه با رفع این موارد و توجه به محرومان و اقشار کم‌درآمد، وضعیت مسکن برای مردم در کشور باید بهبود یابد.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان با اشاره به شرایط بازار کالاهای اساسی در استان و کشور تأکید کرد: از دولت درخواست می‌شود تا با برنامه‌ریزی صحیح، کنترل قیمت کالاهای اساسی را تا پایان سال انجام دهد.

وی افزود: بسیاری از سیاست‌های درست در طول سال‌های گذشته معطل و متوقف بر عملکرد مدیران ناکارآمد و غیر جهادی مانده است که باید انتخاب مدیران انقلابی و کارآمد مدنظر دولت فعلی باشد.

حجت‌الاسلام موسوی فرد گفت: برای رسیدن به تحول مد نظر در کشور، انتخاب یاران و مدیران کارآمد، مؤمن و پاکدست حتماً باید مد نظر باشد.