به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات سوره مهر، مجموعه‌داستان «بوی گرم شکوفه‌های بادام» با گردآوری مجید قیصری با محوریت شخصیت پیامبر اکرم (ص) توسط انتشارات سوره مهر منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این‌کتاب دربردارنده ۱۱ داستان کوتاه است که توسط مجید قیصری انتخاب و جمع‌آوری شده‌اند. هر کدام از داستان‌ها به زندگی و سیره پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) پرداخته و برخی از آن‌ها روایت‌های کوتاهی هستند از زندگی امروز ما؛ روایت‌هایی که تاریخ انقضا ندارند و تا امروز به شیوه‌های مختلف بارها آن‌ها را شنیده‌ایم.

مجموعه پیش‌رو دربرگیرنده داستان‌های برگزیده جشنواره داستان‌نویسی خاتم است. این جشنواره هر سال با محوریت حضرت رسول‌(ص) برگزار می‌شود و امسال هم ششمین دوره خود را پشت سر گذاشته است. قیصری از آثار منتخب جشنواره، تعدادی را به مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری ارائه کرد و از بین آن‌ها ۱۱ داستان نهایی و منتشر شدند.

در این‌کتاب داستان‌هایی از زهرا کاردانی، علی آرمین، فائضه غفارحدادی، محیا حلاجی، مرتضی فرجی، مهدیه جلالی، معصومه صفایی‌‎راد، فاطمه جعفری، نجیبه فیروزی، الهه طاهریان و مجید قیصری منتشر شده است.