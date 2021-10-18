خطر حریق در کمین بازار تاریخی اراک

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس خسروانی سخنگوی شورای شهر در صفحه شخصی خود نوشت: بافت تاریخی شهرها دارای ویژگی‌ها و مشخصه‌هایی است که آن را از بافت‌ها و پهنه‌های پیرامونی و نیز سایر قسمت‌های شهر متمایز می‌کند که نوع ویژه مدیریتی به این مناطق را نسبت به سایر مناطق شهر ضروری می‌سازد.

وی ادامه داد: بافت تاریخی شهر اراک یکی از ارزشمندترین دارایی‌های هویتی ماست که به دلیل برخورداری از مولفه‌هایی چون قدمت تاریخی، ساختار محلات و اسلوب ساخت و ساز، سند هویت شهر محسوب می‌شود و بازار تاریخی سرپوشیده نیز همچون نگینی بر این انگشتری می‌درخشد، بنابراین تصمیم‌گیری درباره آن نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه است.

سخنگوی شورای شهر تاکید کرد: رعایت حریم بافت تاریخی بسیار مهم است به طوری که نباید اجازه داد در حریم بافت تاریخی، مراکز تجاری یا مراکزی که سبب تردد گسترده جمعیت است ایجاد شود، یا اینکه باید تمهیدات لازم برای اطفا حریق احتمالی در آن اتخاذ شود اما امروز بافت تاریخی اراک به خصوص در مجاور بازار سرپوشیده و پاساژها تبدیل به انباری مغازه‌ها و حجره‌ها شده که به دلیل عدم رعایت اصول ایمنی، بسیار خطرناک است، همچنین فضای بافت تاریخی نباید تحت تأثیر بلند مرتبه‌سازی‌ها قرار گیرد و در بهسازی و نوسازی آن باید از مصالحی از نوع آنچه در ساخت ابنیه به کار رفته استفاده شود و از انجام هر اقدامی مثل آسفالت معابر که شاکله بافت تاریخی را از بین می‌برد، خودداری شود.

خسروانی عنوان کرد: حفظ بازار سرپوشیده یک مطالبه جدی است که نیازمند مرمت و بازسازی ست اما این مرمت و بازسازی نیازمند هزینه کرد و تخصص است.

وی ادامه داد: متأسفانه میراث فرهنگی در این زمینه توانایی هزینه کرد ندارد و شهرداری باید هزینه آن را بپردازد اما مرمت را باید زیر نظر میراث فرهنگی انجام دهد.

سخنگوی شورای شهر اظهار کرد: امسال حدود ۴ میلیارد تومان در بودجه برای مرمت بازار پیش بینی شده که هنوز پیمانکاری برای عقد قرارداد اعلام آمادگی نکرده است. اگر امسال بارندگی در اراک داشته باشیم قطعاً بازار آسیب خواهد دید.

خسروانی گفت: طبق قانون شهرداری متولی بافت تاریخی شده است اما شهرداری نه بودجه کافی دارد و نه نیروی انسانی متخصص. بنا داریم این دو مقوله را در شورا تقویت کنیم اما مردم بدانند که شهرداری به تنهایی توان حفظ بافت تاریخی را ندارد و باید همه نهادهای مسئول پای کار باشند.

سخنگوی شورای شهر اراک اظهار کرد: در مقوله بازار سرپوشیده اوقاف و میراث فرهنگی باید به وظایف ذاتی خود عمل کنند.

خسروانی در پایان بیان کرد: نکته آخر اینکه بازار اراک نیازمند طرح جامع مرمت است که متأسفانه هنوز به نتیجه نرسیده و بنا داریم با کمک سمن‌ها و دلسوزان تاریخ و فرهنگ اراک و مطالبه گری رسانه‌ها در این زمینه قدم‌های خوبی برداریم.