سایه محرومیت را به تدریج از کشور دور می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر حسین سلامی بعداز ظهر دوشنبه در بدو ورود به فرودگاه بم در جمع خبرنگاران با اشاره به خاطرات تلخ زلزله بم در سال ۸۲ اظهار کرد: بعد از وقوع این زمین لرزه چند روزی در خدمت فرماندهان سپاه از جمله شهید «حاج قاسم سلیمانی» و شهید «حاج احمد کاظمی» بودیم که با استفاده از بالگرد در زمینه امدادرسانی به مردم بم نقش تعین کننده‌ای داشتند.

سردار سلامی به تشریح اهداف سفرش به بم پرداخت و افزود: هدف اصلی از سفر به شرق استان کرمان ارزیابی وضعیت آمادگی و توان رزمی یگان‌های مستقر در استان است.

وی ادامه داد: همچنین افتتاح پروژه‌های به ثمر رسیده سپاه ثارالله کرمان از جمله آب رسانی به تعداد زیادی از روستاهای محروم استان کرمان به ویژه در بم از دیگر اهداف این سفر است.

فرمانده کل سپاه پاسداران بیان کرد: امیدواریم با استمرار خدمات رسانی مجموعه‌های خدمت رسان، نهادهای مختلف، بسیج و سپاه بتوانیم به تدریج سایه محرومیت را از کشور دور کنیم و به آینده این وضعیت امیدوارم هستیم.