انتخاب ناظر ایرانی برای دیدار نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفدراسیون فوتبال آسیا حامد مومنی را به عنوان ناظر برگزاری مسابقه نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۲۱ در منطقه شرق قاره انتخاب کرد.

این مسابقه روز چهارشنبه ۲۸ مهر از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت تهران بین تیم‌های اولسان هیوندای و پوهانگ استیلرز کره جنوبی در این کشور برگزار خواهد شد.

مومنی قبل از این مسابقه، نظارت دیدار یک چهارم نهایی بین تیم‌های جئونبوک موتورز کره با اولسان هیوندای کره را بر عهده داشت که اولسان موفق شد پس از ۱۲۰ دقیقه جئونبوک را با نتیجه ۳-۲ شکست داده و راهی فینال شرق آسیا شود.

سایت فدراسیون فوتبال در این خصوص نوشت: «این برای اولین بار است که AFC یک ناظر ایرانی را برای برگزاری مسابقه نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا انتخاب کرده است.»