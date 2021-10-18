به گزارش خبرنگار مهر، محمد ربیعی در نشست خبری پیش از دیدار با سپاهان در چارچوب هفته اول لیگ برتر فوتبال از شروع لیگ با شادی اظهار امیدواری کرد و اظهار داشت: امیدوارم لیگ خوبی برای تیم‌ها و تمامی دست اندکاران در پیش باشد.

وی افزود: بازی فردا اولین بازی فصل است، بازی با تیم سپاهان است که برای مربی آنها محرم نویدکیا و مجموعه آنها احترام بسیار زیادی قائل هستیم، اما تلاش می‌کنیم با وجود سختی‌هایی که در یکی دو هفته قبل داشتیم لیگ را به خوبی آغاز کنیم و خود را مهیای حضور در این بازی کرده‌ایم.

سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان با اشاره به دوره بیش از سی روزه آمادگی این تیم برای لیگ بیست و یکم ادامه داد: ما مانند بسیاری از تیم‌ها از شرایط آرمانی فاصله داریم اما تلاش داریم رفته رفته به یک هارمونی خوب در تیم برسیم، امیدواریم بازی فردا مثل سال گذشته به دور از هر حواشی و کاملاً فنی باشد.

نگاه ما بازی فصل گذشته نیست

وی اضافه کرد: امیدوارم در نهایت موفقیت از آن تیمی باشد که لیاقت آن را داشته باشد، فکر می‌کنم از لحاظ ذهنی و تا حدود تاکتیکی خود را مهیای این بازی کرده‌ایم؛ ما سال گذشته سه بازی رسمی و دو بازی دوستانه با سپاهان داشتیم که متأسفانه بین این بازی‌ها مصاف برگشت لیگ برتر روز خوب ما نبود و بعد از آن بازی هم گفتم که اشتباهاتی داشتیم.

ربیعی در خصوص مصاف سال گذشته سپاهان و مس رفسنجان در چارچوب جام حذفی در ورزشگاه نقش جهان ابراز داشت: اگر یادتان باشد ما در آن بازی در دقیقه ۱۲۰ گل خوردیم و حدود ۱۲-۱۰ دقیقه نیز به اشتباه داور ۱۰ نفره بودیم که همچون سالیان گذشته مقابل این اشتباهات فقط سکوت کردیم.

وی ادامه داد: مقابل سپاهان هم بازی خوبی و هم بازی بد داشتیم، امیدوارم در بازی فردا ما مولد اشتباهات بد نباشیم، تلاش می‌کنیم بازی به مراتب بهتری از رقابت آخر دو تیم در لیگ برتر داشته باشیم، قطعاً حریف دست و پا بسته‌ای نیستیم اما اختلاف فنی بین دو تیم سپاهان و مس رفسنجان وجود دارد حفظ ۹۰ درصدی بازیکنان سال گذشته سپاهان و اضافه شدن مسعود ریگی و شهریار مغانلو به این تیم است.

غیبت پنج بازیکن مس رفسنجان مقابل سپاهان

سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان تصریح کرد: تیم ما حدود ۵۰ تا ۵۵ درصد بازیکنان گذشته خود را حفظ کرده و به فرصت برای هماهنگی این بازیکنان نیاز داریم اما با وجود غیبت چند بازیکن با تمام وجود مهیای بازی فردا می‌شویم. کاری با بازی فصل گذشته نداریم نگاه ما پروژه فعلی را نگاه می‌کنیم، از نظر من تیم سپاهان از سال گذشته بسیار کامل‌تر است و به این موضوع واقف هستیم.

وی در خصوص مصدومین و محرومین تیم مس رفسنجان برای بازی با سپاهان گفت: عقیل کعبی و مجید نصیری خواسته یا ناخواسته به دلیل ابتلاء به کرونا در اختیار نداریم، همچنین فراز امام علی، شاهین توکلی و ظاهر سلیمان به دلایل دیر اضافه شدن به تمرینات و مصدومیت در بازی‌های ملی در اختیار نداریم و بقیه بازیکنان برای بازی فردا آمادگی دارند.