خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: امروز جمعه استان اردبیل در هشتمین سفر رئیس‌جمهور میزبان حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی و برخی اعضای کابینه بود. بازدید از برخی پروژه‌ها، دیدار با نخبگان و منتخبان گروه‌های مختلف، دیدار با ایثارگران و خانواده‌های شهدا، همچنین حضور در شورای اداری استان و تشریح فعالیت‌ها و مصوبات سفر برای این سفر یک‌روزه پیش‌بینی‌شده بود.

هم‌زمان با حضور رئیس‌جمهور در اردبیل، وزرا نیز در شهرستان‌های مختلف حاضرشده و با تشکیل جلسات، دیدارهای مردمی و بازدید از برخی طرح‌ها و پروژه‌ها داشتند.

وزیر راه و شهرسازی و وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری از روز پنجشنبه ۲۹ مهر در استان اردبیل حضور پیدا کردند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، وزیر راه و شهرسازی در اردبیل و نمین و وزیر میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نیز در سرعین و نیر حاضر شدند و با تشکیل جلسات شورای اداری این شهرستان‌ها خواسته‌ها، مطالبات و همچنین تکمیل طرح‌های اولویت‌دار مطرح شد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان مرزی اصلاندوز حاضر شد و از نزدیک از برخی طرح‌ها بازدید کرد و در جریان روند فعالیت‌ها و اقدامات مؤثر در مسیر توسعه این شهرستان قرار گرفت.

با توجه به اینکه شهرستان پارس‌آباد قطب کشاورزی و تولید محصولات متنوع در این حوزه است، وزیر جهاد کشاورزی در شهرستان پارس‌آباد حاضر شد و در نشست با کشاورزان و تولیدکنندگان این بخش از نزدیک با مشکلات فعالان این بخش آشنا شد.

آخرین اخبار از سفر رئیس‌جمهور و وزرای دولت را در زیر می‌خوانید

۲۳:۵۶ مناطق آزاد به مرکز تولید و صادرات تبدیل می‌شود/ توزیع عادلانه بودجه ۱۴۰۱

حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی شامگاه جمعه در نشست خبری با خبرنگاران در اردبیل اظهار کرد: در این سفر پروژه‌ها و طرح‌های جدید در استان اردبیل تصویب نکردیم تا بدین ترتیب تمام پروژه‌های نیمه تمام استان را به اتمام برسانیم.

وی با اشاره به رنج و ناراحتی مردم از پروژه‌های نیمه‌تمام افزود: تعیین تکلیف پروژه‌های نیمه تمام رها شده در استان اردبیل یک ضرورت است.

رئیس جمهور تصریح کرد: کشت و صنعت مغان برای امنیت غذایی کشور مهم است که بایستی تا زمانی که در دست دولت بوده فعالیت این مجموعه به اشتغال و تولید بیانجامد و باتوجه به ظرفیت ۲ هزار نفری اشتغال این مجموعه باید با برنامه‌ریزی‌ها این فرصت شغلی تا ۱۰ هزار نفر افزایش یابد.

۲۳:۴۰ وزیر ارشاد: تالار شهر اردبیل با ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تکمیل می‌شود

۲۳:۲۶ وزیر جهاد کشاورزی خبر داد؛ اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای زیرساخت گلخانه‌های اردبیل

۲۳:۲۰ وزیر تعاون: اختیارات دیپلماتیک به استانداران مرزی داده شود

۲۳:۱۳ وزیر اقتصاد عنوان کرد؛ پیمان مدیریت روش جدید در سیستم خصوصی‌سازی

سید احسان خاندوزی شامگاه جمعه در جلسه شورای اداری اردبیل به واگذاری ناموفق کشت صنعت مغان به بخش خصوصی به عنوان یک تجربه‌ی تلخ برای اهالی مغان اشاره کرد و گفت: در پیش نویس جدیدی که اصلاح قانون خصوصی سازی تدوین شده، قرار است به جای واگذاری مالکیت و اراضی روشی پیمان مدیریت مورد توجه قرار گیرد تا بخش خصوصی به سود آوری و بهبود عملکرد پرداخته و زمین در مالکیت دولت باشد.

۲۳:۰۶ وزیر نیرو: مرکز جهاد آبرسانی در استان‌ها راه‌اندازی می‌شود

علی‌اکبر محرابیان شامگاه جمعه در جلسه شورای اداری استان اردبیل به راه‌اندازی مرکز جهادی آبرسانی اشاره کرد و گفت: این مرکز زیر نظر شورایی با حضور متخصصان و صاحب نظران حوزه آب مدیریت می‌شود تا در مدت چهار سال ۱۰ هزار روستا در کشور آبرسانی شده و دچار تنش آبی نشوند.

وزیر نیرو افزود: روستاهای بالای ۲۰ خانوار از مزایای این طرح و مرکز فعال بهره‌مند خواهند شد که امیدواریم در استان اردبیل نیز به سرعت مشکلات و نارسایی‌ها رفع شود.

۲۲:۴۲ وزیر راه و شهرسازی خبرداد؛ اختصاص ۶۵۵ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل بزرگراه‌های اردبیل

۲۲:۰۸ رئیس جمهور: سفرهای دولت برای شناخت ظرفیت استان‌ها مهم است

حجت‌الاسلام ابراهیم رئیسی شامگاه جمعه در جلسه شورای اداری استان اردبیل اظهار کرد: سفرهای استانی هیئت دولت برای شناخت ظرفیت‌های استان‌ها بسیار حائز اهمیت بوده و در موفقیت دولت می‌تواند نقش‌آفرین باشد.

وی با اشاره به ارتباط دولت و مردم افزود: در دولت سیستم و سیاست‌های اجرایی دولت فعلی ارتباط با مردم نه حاشیه بلکه متن قضیه است و دولت در ارتباط‌گیری با مردم تمام تلاش خود را با هدف بهبود اوضاع معیشتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم به کار می‌گیرد.

۲۰:۴۰ آغاز جلسه شورای اداری در اردبیل با حضور رئیس جمهور

۲۰:۰۵ وزیر نیرو: زمستان قطعی برق نخواهیم داشت / اردبیل بی‌آبی را تجربه نمی‌کند

علی‌اکبر محرابیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: استان اردبیل جزو شهرهای با تنش آبی نیست و تلاش بر این است تا این استان رنگ بی‌آبی را نبیند.

وی تصریح کرد: در این استان شبکه آبرسانی، تصفیه‌خانه و پروژه‌های متعدد دیگر با اولویت در حال اجراست که با به نتیجه رسیدن آن بخش عظیمی از مشکلات در این حوزه رفع خواهد شد.

وزیر نیرو در مورد قطعی برق در زمستان گفت: با همکاری وزارت نفت در حال ذخیره نیروگاه‌ها و مخازن آنها هستیم تا از باب تأمین انرژی مشکلی در فصل زمستان به وجود نیاید. ادامه این گفتگو را اینجا بخوانید.

۱۹:۵۰ رئیسی: شخصیت شیخ صفی‌الدین و تاریخ صفویه باید به درستی به مردم معرفی شود

رئیس جمهور غروب جمعه با حضور در مسجد تاریخی عالی قاپوی اردبیل، نماز مغرب و عشا را در این مسجد تاریخی اقامه کرد.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی پس از اقامه نماز، در بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی حضور یافت و با ذکر فاتحه به مقام بلند این عالم و عارف بزرگ اسلام ادای احترام کرد.

رئیس جمهور همچنین ضمن بازدید از بخش‌های مختلف موزه و بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی بر اهمیت معرفی و شناخت درست شخصیت شیخ صفی‌الدین اردبیلی به عنوان عالم بزرگ اسلامی تاکید کرد.

۱۹:۰۵ رئیس سازمان برنامه و بودجه: جهت گیری برنامه ۱۴۰۰ بر مبنای رشد اقتصادی است

‌مسعود میرکاظمی عصر جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان کوثر اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، پایین بودن سطح معیشتی مردم و درخواست‌های متعدد اشتغال از سوی مردم جهت گیری دولت در سال ۱۴۰۰ بر مبنای رشد اقتصادی است.

وی تصریح کرد: اولویت برنامه‌های دولت تعیین تکلیف بدهی‌ها و تکمیل پروژه‌های نیمه کار است که از سال‌های گذشته به ارث رسیده است و با توجه به اینکه تعداد این پروژه‌های نیمه تمام عدد قابل توجهی است پروژه‌هایی که اشتغال و ارزش افزوده ایجاد کنند در اولویت خواهد بود.

میرکاظمی افزود: مدیران استانی توجه داشته باشند در برخی پروژه‌ها ورود دولت لازم نیست و با مشارکت مردمی و بخش خصوصی می‌توان در سریع‌ترین زمان آنها را به سرانجام رساند که در این مورد عملکرد مدیران در ترغیب و مشارکت مردمی حائز اهمیت است.

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۱۸:۳۹ وزیر ارشاد: مبارزه با فساد و نگاه ویژه به مردم از اهداف دولت سیزدهم است

محمد مهدی اسماعیلی عصر جمعه در جلسه شورای اداری اصلاندوز با بیان اینکه عشایر غیور مردان دلیر وطن هستند، اظهار کرد: در بازدیدی که از مردمان پر افتخار عشایر استان داشتیم پای درد و دل و مشکلات آنها نشستیم و از روند زندگی و دغدغه‌های آنها مطلع شدیم.

وی برنامه اصلی دولت را رسیدگی به مناطق کم برخورد کشور عنوان کرد و افزود: در کشور ما به لطف الهی امکانات کم نیست اما این منابع به صورت عادلانه توزیع نشده است که باید در دستور کار وزرا و مسئولان قرار گیرد.

وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی دشت مغان را سرمایه بی بدیل کشور در حوزه آب و خاک دانست و گفت: با وجود ظرفیت‌ها و قابلیت‌های موجود در این منطقه متأسفانه به مشکلات و توسعه این منطقه از کشور به خوبی رسیدگی نشده است.

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۱۸:۰۸ عکس / دیدار رئیس جمهور بانخبگان، علما، خانواده شهدا و ایثارگران اردبیل

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۱۷:۴۷ رئیس جمهور در دیدار با علما و نخبگان: نظر فرهیختگان در استان‌ها مورد توجه باشد

حجت الاسلام ابراهیم رئیسی عصر جمعه در دیدار با علما، نخبگان، ایثارگران و خانواده شهدای استان اردبیل در سخنانی استان اردبیل را خاستگاه تشیع و مهد پرورش بزرگان دینی و دلیرمردان دفاع مقدس عنوان و اظهار کرد: در ایام بابرکت نسیم رحمت الهی با عنوان ربیع الاول اولین شخصیت عالم هستی می‌وزد امیدواریم نورانیت برای قلوب باشد.

وی در فلسفه بعثت پیامبر در کلام امام صادق (ع) اشاره کرد و گفت: تعلیم و تربیت اساس انسان سازی است تقارن دو مولود در ربیع الاول معنادار است و سخنش اینست که تفسیر سخن حق رسول الله با کلام امام صادق (ع) برای مسلمانان رسیده است.

رئیس جمهور افزود: مفاخر بزرگی در اردبیل همچون محقق اردبیلی و مقدس اردبیلی چهره‌هایی هستند که مشی و سیره آنها برای عالم اسلام درس بزرگی بوده و همگان را با سلوک خود به خدا می‌خوانند.

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۱۶:۴۶ وزیر راه: تزریق ۲,۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار به حوزه حمل و نقل اردبیل

رستم قاسمی بعد از ظهر جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان نمین اظهار کرد: با هدف تکمیل زیرساخت‌های حمل و نقل دو هزار میلیارد تومان اعتبار در پروژه‌های خرد و کلان حوزه راه اردبیل هزینه می‌شود.

وی عنوان کرد: اعتبار تونل حیران به مبلغ ۴ هزار میلیارد ریال در این سفر تأمین شد. امیدواریم بخش حفاری تونل تا آخر سال به اتمام برسد. تا پایان سال آینده بتوانیم از این پروژه استفاده کنیم.

وی ادامه داد: مواردی که توسط مسئولان شهرستان گفته شد را به هیأت دولت منتقل خواهم کرد و وزرای مربوط اقدامات لازم را انجام خواهند داد.

وزیر راه و شهرسازی در ادامه افزود: در حوزه راه و شهرسازی که مسؤلیت بنده است، حدود ۲ هزار میلیارد تومان برای سه موضوع اصلی راه آهن، بزرگراه‌ها و راه روستایی استان پیش بینی کردیم. اجرای راه آهن اردبیل و میانه بیش هزار میلیارد تومان لازم دارد و طبق تقسیم بندی که انجام دادیم، سال آینده قطار به اردبیل می‌رسد.

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۱۶:۳۱ وزیر ارشاد: پروژه‌های اقتصادی بزرگ ناجی مناطق محروم اردبیل

محمدمهدی اسماعیلی بعد از ظهر جمعه در بازدید از پروژه لایروبی سد میل مغان اظهار کرد: در شهرستان جدید اصلاندوز کارهای عمرانی زیربنایی بزرگی آغاز شده است که از نمونه آنها می‌توان به پروژه‌های آبی در نقطه صفر مرزی اشاره داشت که بخشی از این پروژه‌ها به بهره برداری رسیده و مابقی نیز در ماه‌های آینده طبق چارت دستگاه‌های استانی مورد بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به جاری بودن برکات پروژه‌های بزرگ در اصلاندوز اشاره و اضافه کرد: در دولت مردمی سیاست دولت تسهیل و تسریع پروژه‌های بزرگ اقتصادی و فرهنگی است که اعتبارات لازم نیز در این راستا به موارد اولویت‌دار تخصیص می‌یابد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توجه به پروژه‌های بزرگ اقتصادی را متضمن معیشت مردم عنوان و تصریح کرد: پروژه‌های بزرگی که در اصلاندوز آغاز شده است قطعاً شریان اقتصادی را در منطقه متحول خواهد کرد که بدین ترتیب بخشی از دغدغه مردم و عشایر شهرستان اصلاندوز برطرف می‌شد.

اسماعیلی به سهم ۸۷ درصدی مردم عشایر و روستایی در اصلاندوز اشاره و اذعان کرد: شخصاً از فرماندار منطقه خواستار ایجاد اداره‌های دولتی و دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در شهرستان جدید اصلاندوز شدم که این موضع برای پیگیری تا انجام صد درصدی در مراتب دولتی نیز مطرح خواهد شد.

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۱۶:۰۷ وزیر راه: نیاز تونل دوم حیران به ۴,۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار / ‏‬ تکمیل ۱۴۰۱

وزیر راه و شهرسازی گفت: بخش حفاری تونل دوم حیران در استان اردبیل به اتمام رسیده و این پروژه برای بهره‌برداری کامل نیازمند ۴ هزار میلیارد ریال اعتبار است.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: مبدا شرق استان اردبیل از جاده حیران که استان آستارا را به اردبیل متصل می‌کند یک جاده مواصلاتی حائز اهمیت در ترددهای بین شهری است که همین موضوع اتمام پروژه تونل دوم را مهم‌تر می‌کند.

وزیر راه و شهرسازی به اشتغالزایی در دولت سیزدهم اشاره و اذعان کرد: با جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی می‌توان گام بلندی در راستای پویایی اشتغال در کشور و در استان اردبیل برداشت.

۱۵:۴۲ وزیر ارشاد وارد اصلاندوز شد

محمدمهدی اسماعیلی با حضور در اصلاندوز، برنامه‌های خود را با حضور مسئولان محلی و استانی در این شهرستان پی گرفت.

بازدید از پروژه سد میل مغان، پروژه سیفون، حضور در یادمان شهدا و برنامه‌های سنتی عشایر از جمله برنامه‌های مهم وزیر ارشاد اسلامی در شهرستان اصلاندوز است.

۱۵:۲۴ وزیر اقتصاد: تبدیل جعفرآباد مغان به شهرستان بررسی می‌شود

جمعی از مردم بخش جعفرآباد مغان در دیدار عمومی با وزیر اقتصاد خواستار تبدیل جعفرآباد مغان به شهرستان شدند.

سید احسان خاندوزی در بین اهالی جعفرآباد مغان حاضر شد و با بررسی مطالبه اصلی آنها مبنی بر تبدیل بخش جعفرآباد به شهرستان، این بخش را دارای پتانسیل‌های لازم برای سندیت یافتن موضوع عنوان کرد.

وی از طی مراحل قانونی تبدیل جعفرآباد مغان به شهرستان خبر داد و گفت: مسئولان مربوطه در وزارت کشور با اولویت قرار دادن این موضوع، مسئله تبدیل جعفرآباد مغان شهرستان پارس‌آباد را با جدیت مورد تحقیق و بررسی قرار خواهند داد.

۱۴:۱۰ رئیسی: افتتاح راه آهن اردبیل قفل اقتصاد این استان را باز می‌کند

حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی ظهر جمعه در بازدید از پروژه راه‌آهن اردبیل-میانه این پروژه را مستحق توجه ویژه دولت دانست و اظهار کرد: راه‌آهن اردبیل میانه یک پروژه حائز اهمیت در اتصال استان اردبیل به شبکه ریلی کشور بوده اما متأسفانه با برخی مشکلات ریز و کلان تا به امروز شاهد افتتاح و بهره‌برداری آن در استان نبودیم.

وی با تاکید بر رفع موانع این پروژه گفت: مردم استان اردبیل بیش از دو دهه است که منتظر ورود قطار به استان خود هستند و ما با نهایت احترام به این مطالبه مردم تمام سعی خود را با هم‌افزایی با مدیران و مسئولان استانی برای بهره‌برداری سریع این پروژه به کار می‌گیریم.

رئیس جمهوری هدف اصلی اجرای پروژه راه‌آهن اردبیل را اتصال استان اردبیل به شبکه ریلی کشوری دانست و افزود: با اتصال این استان به خط ریلی کشور بی‌شک بسیاری از محدودیت‌های اقتصادی برای این استان از میان برداشته خواهد شد که همین مسئله خود تداوم بخش مولد اردبیل را نیز می‌تواند متضمن باشد.

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۱۳:۴۴ بازدید رئیس جمهور از ایستگاه راه آهن اردبیل میانه

۱۲:۵۸ وزیر اقتصاد: ضرورت تمرکززدایی از بودجه ۱۴۰۱/‏‬ کلنگ زنی منطقه آزاد اردبیل

سید احسان خاندوزی ظهر جمعه در جلسه شورای اداری شهرستان مرزی بیله سوار اظهار کرد: ما به دنبال تغییر و تحول در وضعیت اقتصادی کشور هستیم و این کار با تمرکز زدایی در بودجه ۱۴۰۱ انجام خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه تمرکززدایی می‌تواند به اتمام پروژه‌های زخمی و نیمه کاره در کشور کمک کند، افزود: این رویکرد اصلی ما در وزارت اقتصاد است و در این باره رایزنی‌های لازم را با سازمان برنامه و بودجه کشور انجام دادیم.

خاندوزی تصریح کرد: باید نوع نگاه ما به نظام مدیریتی از حالت متمرکز به منطقه محور تغییر کند تا بتوانیم مشکلات موجود در شهرستان‌ها را حل کنیم.

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۱۲:۵۲ وزیر کار وارد شهرستان انگوت شد

همزمان با هشتمین سفر استانی هیئت دولت وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با هدف شرکت در شورای اداری شهرستان انگوت وارد این شهرستان شد.

حجت‌الله عبدالملکی بعد از این جلسه عازم شهرستان گرمی شده و در شورای اداری این شهرستان نیز شرکت و در صورت وجود زمان با جمعی از مردم نیز دیدار می‌کند.

۱۲:۳ وزیر نیرو: خشکسالی مهرماه در نیم قرن اخیر بی‌سابقه است

علی‌اکبر محرابیان در سفر به اردبیل و بازدید از طرح‌های نیمه‌تمام سدسازی در منطقه مغان اظهار کرد: نسبت به ۵۰ سال گذشته کاهش بارندگی‌ها در کشور محسوس بوده و در برخی از استان‌ها تا ۴۰ درصد رقم خورده است.

وی با بیان اینکه ذخایر آب پشت سدها در کشور به حداقل رسیده است، تصریح کرد: در کنار صرفه‌جویی مردم، باید در تأمین منابع آب به نحوی عمل کنیم تا چالش و دغدغه‌ای جدی گریبانگیر شهرها و مناطق مختلف کشور نشود.

وزیر نیرو به کم آبی مناطق روستایی و شهرهای متوسط اشاره کرد و گفت: حتی در کلانشهرها نیز با کمبود منابع آب روبه‌رو هستیم به گونه‌ای که هم اکنون آب جمع شده در پشت سدهای کشور به کمتر از ۱۸ میلیارد متر مکعب رسیده است.

محرابیان به وضعیت آبی استان اردبیل نیز اشاره کرد و افزود: این استان به رغم آنکه در پر آبی شهره بوده در سال زراعی گذشته با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده و همچنان این فرآیند در شهرها و روستاها کاملاً محسوس است و به نظر می‌رسد ادامه این فرآیند خسارت‌های بیشتری را رقم خواهد زد.

وزیر کابینه رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود خاطر نشان کرد: باید در مصارف آب در بخش شرب و کشاورزی الگوها و معیارهای صحیح مورد توجه قرار گیرد تا ما بتوانیم این شرایط خشکسالی را به نحوی سپری کنیم.

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۱۲:۲۸ وزیر جهاد کشاورزی: راهی جز آبیاری مدرن در کشاورزی برای غلبه بر خشکسالی نداریم

سید جواد ساداتی‌نژاد در حاشیه سفر به اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همراه با رئیس جمهور وارد منطقه حاصلخیز مغان شدیم و بهترین صفت برای منطقه این است که مغان را باید قلب تپنده کشاورزی ایران دانست.

وی با بیان اینکه تولیدات متنوع کشاورزی در این منطقه در امنیت غذایی و تأمین آرامش مردم مؤثر است، تصریح کرد: مصوبات این سفر قطعاً به نفع توسعه کشاورزی خواهد بود تا به جایگاه واقعی تولید و بهره‌وری دست پیدا کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی بازدید خود را از کشت و صنعت مغان و حمایت از این مجموعه اقتصادی یادآور شد و گفت: ۵۵۰ هکتار آبیاری مدرن و نوین در این منطقه اجرا می‌شود که آغاز عملیات اجرایی آن را شاهد بودیم و قطعاً در منطقه مغان خاک، آب و هوای مستعد بهترین شرایط را برای کشاورزی رقم زده است.

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۱۱:۵۵ رئیس جمهور عازم مرکز اردبیل شد

در پایان برنامه‌های سفری رئیس جمهور در شهرستان پارس‌آباد مغان، حجت‌الاسلام رئیسی به اتفاق هیئت همراه عازم مرکز استان اردبیل شد.

بررسی موانع و مشکلات استان در حوزه‌های اقتصادی، نشست با نخبگان و جلسه شورای اداری از برنامه‌های مهم و مشخص این مقام دولتی در هشتمین سفر استانی خود به شهر اردبیل خواهد بود.

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۱۱:۴۵ فوریت اقدام دولت در واگذاری اراضی به عشایر دشت مغان

حجت الاسلام رئیسی قبل از سفر به اردبیل در جمع خبرنگاران در پارس آباد اظهار داشت: احقاق حقوق مردم غیور دشت مغان و واگذاری اراضی آن‌ها جز برنامه‌های اولویت‌دار دولت بوده که بخشی از اقدامات در همین راستا انجام شده و بخش دیگر نیز با فوریت در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: تولیدات عشایر دشت مغان استان اردبیل برای ما در مرکز کشور بسیار مهم و حیاتی است و از این بابت قدردان زحمات این عزیزان هستیم و مطالبه عمومی آن‌ها برای ما اهمیت دارد.

رئیسی ادامه داد: استان اردبیل دارای ظرفیت‌های غنی کشاورزی و گردشگری است و باید این ظرفیت‌ها در جهت توسعه استان به کار گرفته شود.

وی تصریح کرد: این ظرفیت‌ها با استفاده از نظرات مسئولان استانی و کارشناسان احصا شده و برای توسعه استان در این بخش‌ها برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت داریم.

رئیس جمهور گفت: امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها کشاورزی، گردشگری و صنایع تبدیلی در استان متحول شود.

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۱۱:۰۷ وزیر راه: دولت بنای سیاسی کاری در ساخت مسکن ندارد

رستم قاسمی صبح جمعه در مراسم آغاز عملیات احداث چهار هزار واحد مسکن در استان اردبیل اظهار کرد: ما تجربیات تلخ مسکن مهر و طرح اقدام ملی مسکن را در دستور کار قرار دادیم تا با اصلاح فرآیندها در این بخش بتوانیم مسکن مناسب، کیفی و به مقدار نیاز احداث و تأمین کنیم.

وی تصریح کرد: در دولت یازدهم و دوازدهم به دنبال برخی حاشیه‌سازی‌ها مسکن مورد غفلت قرار گرفت اما دولت سیزدهم تلاش خواهد کرد تا طرح مجلس را در قالب جهش تولید مسکن در اولویت هدف‌گذاری قرار داده و در سال اول ساخت دو میلیون واحد مسکن را به سرعت شروع کنیم.

وزیر راه و شهرسازی گفت: هیچ مانعی در مسیر اجرایی شدن پروژه جهش تولید مسکن وجود ندارد و سعی بر این خواهد بود تا در همه استان‌ها به تناسب نیاز و ثبت‌نامی که انجام می‌شود، تولید مسکن آغاز شده و به نوعی کارها روال مطلوب‌تری به خود بگیرد.

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۱۰:۵۷ مردم بیله سوار: مرکزیت منطقه آزاد تجاری حق مردم بیله سوار است

مردم بیله‌سوار در حضور وزیر اقتصاد و امور دارایی، مرکزیت منطقه آزاد تجاری را به دلیل همسایگی با آذربایجان حق این شهرستان به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح کردند.

۱۰:۴۲ وزیر راه: تقویت زیرساخت‌های بهداشتی و درمانی در شهرک‌های مسکونی

رستم قاسمی در حاشیه افتتاح مجتمع آموزشی حیات طیبه در اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در قالب شهرهای جدید و یا شهرک‌ها طراحی به نحوی است تا واحدهای آموزشی برای تحصیل راحت دانش‌آموزان در نظر گرفته شده و عملیاتی و اجرایی شود.

وی تصریح کرد: ما به تناسب نیاز هر استان در ساخت مسکن ورود پیدا می‌کنیم و تلاشمان بر این است تا کیفیت‌سازی را فدای ساخت و ساز انبوه و بلااستفاده نکنیم.

وزیر راه و شهرسازی ضرورت آماده‌سازی زیرساخت‌ها در شهرک‌ها و مجتمع‌های مسکونی را یادآور شد و گفت: هزینه آماده‌سازی و تأمین تجهیزات و امکانات و زیرساخت‌های آموزشی، درمانی و رفاهی بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.

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۱۰:۲۶ رئیس جمهور: سدخداآفرین در سریع‌ترین زمان ممکن بهره برداری شود

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه در جریان بازدید از پروژه سد خدا آفرین گفت: مطابق گفته‌های کارشناسان و مدیران این طرح، تاکنون بخشی از پروژه به صورت ۹۰ درصدی و بخشی نیز به صورت ۸۰ درصد تکمیل شده است اما مورد بهره برداری کامل قرار نگرفته است.

وی بر تسریع روند اجرایی و رفع مشکلات این طرح تاکید کرد و افزود: برای تأمین اعتبار این پروژه یا از طریق فروش اموال مازاد دولت در استان و یا تأمین منابع بودجه اقدامات لازم باید هرچه سریع‌تر از طریق مدیران صورت گیرد.

رئیس جمهور به نقش مهم این سد در افزایش کیفیت و تولیدات کشاورزی استان اشاره کرد و گفت: اکنون مشکل آب دغدغه مهمی است و مسئولان باید در جهت راه اندازی این سد اهتمام لازم را داشته باشند.

۱۰:۱۰ سفر ضرغامی به اردبیل نیمه تمام ماند

در حالی که قرار بود وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان نماینده رئیس جمهور در شهرستان‌های سرعین و نیر حاضر شود صبح جمعه به خاطر وضعیت نامساعد جسمی به تهران بازگشت تا سفر خود را به اردبیل نیمه تمام رها کند.

وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که دیروز از بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیل بازدید کرده و در جریان برخی طرح‌های گردشگری قرار گرفته بود به یک باره با نامساعد شدن حال عمومی و همچنین اعزام به بیمارستان و تزریق سرم تحت نظر پزشکان قرار گرفت و بعد از بهبودی نسبی همچنان به دلیل شرایط ناپایدار از طریق فرودگاه تبریز به تهران بازگشت تا نتواند در سفر رئیس جمهور و هیئت دولت در استان اردبیل کابینه را همراهی کند.

۹:۵۳ پیمان برادری شیعه و سنی در ایران الگویی برای جهان اسلام است

عزت الله ضرغامی در جریان سفر به اردبیل و دیدار با امام جمعه اهل سنت عنبران با بیان اینکه در کشورمان اهل سنت و شیعه همانند برداران یکدیگر هستند اظهار کرد: هفته وحدت پیام مهمی به تمام دنیا دارد و آن این است که اتحاد و همدلی میان تمام اقشار مردم با هر دین و قومیتی در ایران وجود حرف اول را میزند.

وی رابطه شیعیان و مسلمانان اهل تسنن در ایران را الگویی مناسب برای جهان اسلام توصیف کرد و افزود: روابط ما و مسلمانان اهل سنت همواره بر پایه احترام و وحدت بوده است و این پیمان برادری سال هاست که با قوت ادامه دارد. وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل را نمونه کامل و مستحکم اتحاد میان شیعه و سنی عنوان کرد و گفت: همدلی و دوستی برادرانه شیعه و سنی در شهرستان‌های این استان نشان از فرهنگ و اتحاد مردم این استان است حجت الاسلام یاور مرادی امام جمعه اهل تسنن شهر عنبران نیز در این دیدار به روابط پایدار و برادرانه اهل تسنن و تشییع در استان اشاره کرد و گفت: این پیمان دوستی ما بین مسلمانان شیعه و سنی استان اردبیل بسیار ریشه دار و مستحکم است و به هیچ عنوان از هم گسستنی نیست.

۰۹:۴۷ توسعه راه‌های اردبیل جزو برنامه‌های دولت است

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه در بازدید از عملیات احداث بزرگراه اردبیل-پارس‌آباد اظهار کرد: زیرساخت‌های راه و بزرگراه در استان اردبیل متأسفانه تا به اکنون ضعیف بوده اما در نظر داریم با مشارکت مسئولان استانی در کنار شتاب دهی به پروژه‌های آغاز شده زیرساخت‌های جدیدی را در این استان در حوزه راه ایجاد کنیم.

وی با تاکید بر بالا بودن آمار تصادفاًت جاده‌ای و نگرانی مردم و امام جمعه استان اردبیل از این موضوع گفت: بی‌شک دغدغه و مطالبه عمومی مردم استان اردبیل همان دغدغه دولت بوده و در حمایت از تسریع روند اجرای احداث راه‌های ارتباطی در این استان تعلل نخواهیم داشت.

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۰۹:۲۰ رئیس جمهور از شهرک گلخانه‌ای پارس آباد مغان بازدید کرد

رئیس جمهور اسلامی ایران در جریان سفر خود به استان اردبیل از شهرک گلخانه‌ای پارس آباد مغان بازدید کرد.

۰۸:۴۷ رئیس جمهور: حمایت دولت از کشت و صنعت / ‏اشتغال‬ ۵۰۰۰ نفری را پایه ریزی کنید

حجت الاسلام آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه در بازدید از مجموعه کشت و صنعت مغان اظهار کرد: ظرفیت کشت و صنعت مغان در استان اردبیل بسیار بالاست و باید برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و ارتقای کسب و کار در این منطقه برنامه‌ریزی اساسی داشت.

وی با اشاره به مشکلات مرسوم در منطقه افزود: مشکل تأمین آب و منابع یارانه‌دار آبی در مجموعه کشت و صنعت مغان با ارائه راهکار از سوی مسئولان محلی در دستور کار قرار خواهد گرفت تا در بحث تأمین زیرساخت‌های لازم در این منطقه مشکل خاصی برای اهالی به وجود نیاید.

رئیس جمهور همچنین به برنامه‌ریزی مسئولان استان در بحث ایجاد اشتغال پایدار اشاره و اضافه کرد: ایجاد پنج هزار فرصت شغلی در مجموعه کشت و صنعت مغان باید بدون فوت وقت در دستور کار مسئولان استانی و محلی قرار گیرد که در همین رابطه دولت به جد در کنار اهالی تلاشگر استان اردبیل است.

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۰۸:۰۹ رئیس جمهور: کشاورزی اردبیل باید متحول شود

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی صبح جمعه در بدو ورود به فرودگاه پارس‌آباد و در جمع خبرنگاران در تشریح اهداف سفر به استان اردبیل اظهار کرد: امروز توفیق پیدا کردیم تا در آستانه میلاد نبی مکرم اسلام و همزمان با هفته وحدت به استان اردبیل سفر کنیم که این استان در ولایتمداری و سلحشوری در ردیف استان‌های برجسته کشور است.

وی با ادای احترام به سه هزار و ۴۰۰ شهید والامقام استان اردبیل، جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های شهدا تصریح کرد: استان اردبیل در طول تاریخ نقطه وحدت و اتحاد ایران اسلامی بوده و در ترویج و توسعه فرهنگ شیعی نقشی مؤثر و بسزا داشته است. وی استان اردبیل را قطب کشاورزی دانست و خاطر نشان کرد: این استان از ظرفیت‌های بسیار خوبی در حوزه آب و خاک برخوردار است و در کنار زمین‌های حاصلخیز، هوای مساعد و شرایط جوی مطلوب امکان کشت و زرع در چندین نوبت را فراهم کرده است. متن کامل را اینجا بخوانید. ۰۷:۱۶ رئیس جمهور وارد اردبیل شد

حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان صبح جمعه همزمان با ۳۰ مهر ماه در هشتمین برنامه سفر استانی خود برای بازدید از برخی پروژه‌های در دست اجرا و کلنگ‌زنی طرح‌های در دست اقدام وارد فرودگاه پارس آباد شد.

فرودگاه اردبیل در ماه‌هایی از سال شاهد لغو پرواز و یا تأخیرهای چندساعته ایرلاین‌ها است که این لغو پرواز نصیب هیئت دولت سیزدهم نیز شد و تعدادی از وزرا نتوانستند پنجشنبه وارد اردبیل شوند.

هواپیمای حامل رئیس جمهور کشورمان نیز به دلیل نامساعد بودن جو فرودگاه اردبیل ناگزیر در فرودگاه پارس آباد مغان به زمین نشست تا شاید همین موضوع در راستای حل مشکل اساسی فرودگاه اردبیل تلنگری برای مسئولان باشد.