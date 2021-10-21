خیرالله خادمی در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی به اردبیل در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: راه آهن اردبیل – میانه از ۱۴ سال پیش شروع شده و این پروژه عظیم ریلی به طول ۱۷۵ کیلومتر دارای تونل، پل‌ها و مسیر صعب‌العبور متعدد است که بلندترین پل سازه‌ای ریلی کشور در این مسیر قرار گرفته و ارزش و اهمیت آن حتی بیشتر از آزادراه شمال به تهران است.

وی تصریح کرد: در صورت تأمین اعتبار این پروژه در سال آینده آماده بهره‌برداری خواهد شد به طوری که تاکنون دو هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده و ارزش کنونی راه آهن اردبیل – میانه ۹ هزار میلیارد تومان است.

معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه یک‌هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل راه آهن اعتبار نیاز است، گفت: ۲۲ درصد از فرآیند احداث این پروژه ریلی باقی مانده که در صورت تأمین و سرعت دادن به ریل‌گذاری می‌توان در سال آینده با حضور رئیس جمهور این پروژه بزرگ و عظیم ریلی را افتتاح کرد.

خادمی افزود: استاندار سابق اردبیل ۳۵۰ میلیارد تومان تعهد تأمین اعتبار کرده بود که ما از استاندار جدید اردبیل انتظار داریم با فروش املاک و اراضی این میزان را تأمین کند و در کنار آن ۲۰۰ میلیارد تومان از طریق فاینانس بانک عامل برای راه آهن اردبیل در نظر گرفته شده است.

وی با قدردانی از بانک عامل در پرداخت یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان منابع برای راه آهن اردبیل – میانه خاطر نشان کرد: در سایه پرداخت این منابع پیشرفت پروژه بیش از ۸۰ درصد است.

خادمی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: قرار است از محل اعتبارات ملی نیز ۷۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه تأمین کنیم که در سفر رئیس جمهور بخشی از این منابع پرداخت خواهد شد و بخشی نیز در بودجه سال آینده تأمین و به پروژه تزریق می‌شود.

وی در مورد آخرین وضعیت توسعه بزرگراه‌های استان نیز بیان کرد: محور اردبیل – سرچم در چهار قطعه فعال است و به طول ۱۳۵ کیلومتر پیمانکار در حال عملیات اجرایی است و سایر پروژه‌های توسعه بزرگراهی نیز از اردبیل به سمت مشگین، خلخال و منطقه مغان به سرعت کارهای اجرایی آنها انجام می‌شود.

خادمی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: با تلاش نمایندگان و مدیران استان منابع خوبی از بانک‌ها برای پروژه‌های بزرگراهی استان در نظر گرفته شده که ۴۰۰ میلیارد تومان برای محور اردبیل – سرچم، ۱۵۰ میلیارد تومان برای محور سربند به مشگین‌شهر و ۱۰۰ میلیارد تومان نیز برای محور کلور – درام از طریق بانک‌های عامل تأمین خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: در دو سال گذشته ۱۱۰ درصد افزایش اعتبارات برای این استان در حوزه راه‌ها رقم خورده به گونه‌ای که سال گذشته ۷۵۰ میلیارد تومان منابع برای راه آهن پرداخت شد و بانک عامل نیز یک‌هزار میلیارد تومان منابع را برای این طرح‌ها تزریق کرد.

وی مطالبات ۳۵۰ میلیارد تومانی پیمانکاران حوزه راه را در این استان یادآور شد و گفت: تلاش بر این است تا بخشی از این مطالبات تا پایان سال پرداخت شود.