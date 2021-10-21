خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مرضیه گرانمایه: شهرستان مشگین شهر وسیع‌ترین شهرستان استان اردبیل و پر جمعیت ترین شهرستان پس از اردبیل بوده و با هفت شهرستان نیز هم مرز است. همانطور قرار گرفتن مشگین شهر در محدوده منطقه آزاد می‌تواند الگوی عدالت و مبارزه با محرومیت را به معنای واقعی کلمه تداعی کند و فلسفه ایجاد مناطق آزاد به عینه مشاهده شود.

همچنین مشگین شهر بنا به فرموده مقام معظم رهبری، زادگاه شاه اسماعیل صفوی است که ایران را یکپارچه کرد و مکتب تشیع را بنیان نهاد و جایگاه این شهرستان برای آذربایجان و ایران به لحاظ سیاسی و تاریخی بسیار حائز اهمیت است.

پیوستن به منطقه آزاد مهم‌ترین مطالبه مردم مشگین‌شهر از رئیس جمهور

انتظار مردم شهید پرور مشگین شهر از رئیس جمهور این است که با در نظر گرفتن، اصل عدالت، مقابله با محرومیت و فقر و برقراری توسعه متوازن، تعیین محدوده مناطق آزاد را با اولویت رفع محرومیت و فقرزدایی در نظر بگیرد. از دیگر مطالبه‌های مردم مشگین شهر از ریاست جمهوری می‌توان به آغاز عملیات اجرایی اتوبان مشگین شهر- اهر که با عنوان بزرگراه اردبیل- مشگین شهر- اهر دارای ردیف ملی است اشاره کرد.

همچنین ادامه عملیات اجرایی بیمارستان الحاقی که در حال حاضر راکد مانده است و آغاز عملیات دانشکده پزشکی که از مدت‌ها قبل کلنگ زنی شده و ادامه عملیات عمرانی دانشکده کشاورزی که به حال خود رها شده است.

ایجاد خط آهن اردبیل- پارس‌آباد با استناد به مطالعات قبلی وزارت راه و ترابری وقت که در آن مطالعات شهر فخرآباد به عنوان ایستگاه اصلی مشگین شهر جانمایی شده است و می‌تواند به لحاظ سیاسی و اقتصادی برای مردم این شهرستان بسیار مفید واقع شود.

مناطق محروم مشگین‌شهر نیازمند رسیدگی است

البته با توجه به برنامه سفر منتشر شده هیئت دولت در استان اردبیل، در خصوص سفر ریاست محترم جمهور به استان اردبیل متأسفانه این بار نیز شهرستان مشگین شهر از حضور وزرای مرتبط با پتانسیل این شهرستان، محروم می‌ماند و سهم ما معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم شده است در حالی که طبق برنامه منتشر شده سهم پارس آباد وزیر کشاورزی و سهم سرعین و نیر وزیر گردشگری است.

با توجه به این شرایط در خصوص مناطق محروم یک امتیاز برای سرمایه گذاران وجود دارد که حداقل مطالبه آن منطقی به نظر می‌آید، در تسهیلات پرداختی از سوی بانک‌ها مناطق محروم از نوع کم برخوردار به میزان چهار درصد سود کمتری پرداخت می‌کنند و معافیت صد درصدی مالیاتی دارند.

در منطقه مشگین شهر فقط بخش مرادلو از نوع کم برخوردار لحاظ شده است و سایر مناطق مانند مشگین شرقی با مرکزیت لاهرود و بخش مرکزی و مشگین غربی از نوع برخوردار لحاظ شده است.

امید است نماینده محترم مردم مشگین شهر در مجلس شورای اسلامی و سرپرست فرمانداری قرار دادن سایر بخش‌ها را در دسته کم برخوردار به جد پیگیری نمایند تا از مزایای آن، اهالی استفاده نمایند.