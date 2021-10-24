شیوع مشکلات جنسی در بیماران قلبی‌/کاهش کیفیت زندگی زناشویی

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید آراسته با اشاره به عوامل خطر ابتلاء به بیماری‌های قلبی عروقی گفت: نداشتن علامت دلیل بر سلامت قلب نیست و شناختن عوامل مؤثر در بروز بیماری‌های قلبی گام نخست در حفظ سلامت قلب است. استعمال دخانیات، دیابت، فشارخون بالا، چاقی، نداشتن فعالیت بدنی، میزان کم HDL (کمتر از ۴۰ میلی گرم در دسی لیتر)، سابقه خانوادگی ابتلای زودرس به بیماری‌های قلبی، و افزایش سن (در مردان از ۴۵ سالگی به بعد و در زنان از ۵۵ سالگی به بعد) علت‌های شناخته‌شده در بروز بیماری‌های قلبی‌اند.

وی افزود: در بیماران قلبی اختلال در عملکرد جنسی و کاهش فعالیت جنسی شایع است و این موضوع بر کیفیت زندگی زناشویی ایشان اثر سو می‌گذارد. کاهش یا از دست رفتن میل جنسی در بیماران قلبی به دلایل ترس از وقوع سکته و مرگ ناگهانی طی رابطه جنسی، تفسیر تغییرات جسمی (افزایش ضربان قلب و تنفس) طی رابطه جنسی به عنوان علائم قلبی و افسردگی بعد از حمله قلبی، اتفاق می‌افتد.

وی برخی از اختلالات عملکرد جنسی را عامل هشدار دهنده بیماری‌های قلبی عروقی دانست و یادآور شد: آسیب عروقی در اثر تصلب شرائین و افزایش فشارخون سبب اختلال نعوظ می‌شود. بنابراین به آقایانی که دچار اختلال نعوظ هستند، باید درباره امکان وقوع بیماری قلبی عروقی در آینده نزدیک (طی ۵ سال بعدی زندگی) هشدار داد و او را از لزوم اصلاح سبک زندگی و مشاوره با متخصص قلب و عروق آگاه کرد.

آراسته درباره بارداری در خانم‌های مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی گفت: خانم‌های دچار مشکلات قلبی ممکن است ممنوعیت مطلق یا نسبی برای بارداری داشته باشند، بنابراین پیش از اقدام به بارداری باید با پزشک خود مشورت کنند.

عضو تیم تخصصی کلینیک سلامت جنسی ابن‌سینا درباره اثر داروها توضیح داد: داروهای قلبی عروقی بر میل جنسی، سطح انرژی و عملکرد جنسی فرد تأثیر می‌گذارند و در صورت نگرانی درباره این عوارض، بیمار نباید خودسرانه داروهای خود را کم یا قطع کند. همچنین داروهایی که برای درمان اختلال نعوظ تجویز می‌شوند اثرات قلبی عروقی دارند و نباید خودسرانه مصرف شوند. در زنان یائسه‌ای که دچار بیماری قلبی عروقی شده‌اند نیز تجویز استروژن موضعی بر استروژن سیستمیک (جذب خونی) اولویت دارد.

وی درباره تأثیر عوامل روانشناختی بر بیماری‌های قلبی عروقی و همچنین سلامت جنسی مبتلایان به این بیماری‌ها گفت: عوامل روانشناختی مانند استرس و سطح بالای اضطراب، بر هر دو موضوع، عملکرد جنسی و بیماری قلبی عروقی، اثر سو دارند. بنابراین حمایت روانی از مبتلایان به بیماری قلبی عروقی ضروری است. گاهی بیماران از اینکه درباره زندگی جنسی خودشان با پزشک صحبت کنند معذب می‌شوند و احساس ناراحتی می‌کنند. توصیه می‌شود پرسنل بهداشت و درمان با تمام بیماران قلبی عروقی درباره روابط زناشویی صحبت کنند، حتی اگر بیمار از ایشان سوالی نپرسد و آگاهی‌های لازم و خدمات مشاوره‌ای در خصوص سلامت جنسی را به تمام بیماران و همسران ایشان ارائه دهند. مبتلایان باید بدانند که ابتلاء به بیماری قلبی عروقی به معنای پایان زندگی جنسی نیست اما فرد مبتلا در صورتی می‌تواند فعالیت جنسی را از سر بگیرد که به وضعیت باثباتی از لحاظ قلبی عروقی رسیده باشد.

این متخصص اورولوژی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از ابتلاء به کووید ۱۹ در بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی عروقی خاطرنشان کرد: با توجه به عوارض شدید ابتلاء به کووید ۱۹ در این دسته از بیماران لازم است بر اهمیت پیشگیری تأکید شود و این افراد باید افزون بر واکسیناسیون، دیگر دستورالعمل‌های بهداشتی مانند تماس حداقلی با دیگران، رعایت فاصله ایمن با دیگران، ماسک زدن، شستن دست‌ها و تهویه مناسب را رعایت کنند.

آراسته، اصلاح سبک زندگی را از مهم‌ترین عوامل در پیشگیری از بروز بیماری‌های قلبی عروقی و همچنین مدیریت این بیماری دانست و گفت: کاهش و قطع مصرف سیگار، رعایت رژیم غذایی متناسب با سن، سطح فعالیت بدنی و وضعیت طبی، انجام معاینات دوره‌ای و منظم، ورزش و فعالیت بدنی حتی در حد روزی ۲۰ تا ۳۰ دقیقه پیاده‌روی و کاهش سطح استرس‌های روزمره، به تمام افراد به خصوص مبتلایان به بیماری قلبی عروقی توصیه می‌شود.

عضو تیم تخصصی کلینیک سلامت جنسی مرکز درمان ناباروری ابن‌سینا در پایان یادآور شد: سلامت جنسی و بهبود

روابط زناشویی در مبتلایان به بیماری‌های قلبی عروقی نباید مغفول واقع شود، زیرا در کاهش استرس، بهبود کیفیت زندگی و افزایش امید به زندگی در این افراد و همسرانشان بسیار مؤثر است.