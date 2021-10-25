طالبان از اظهارات پوتین استقبال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «عبدالقهار بلخی» سخنگوی وزارت خارجه دولت موقت طالبان اعلام کرد که این گروه از اظهارات «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در مورد امکان حذف این گروه از فهرست سازمان های تروریستی استقبال می کند.

بلخی در همین رابطه با انتشار پیامی در توییتر اعلام کرد: وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان از اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس‌ جمهور فدراسیون روسیه مبنی بر حذف نام رهبران گروه طالبان از فهرست سیاه استقبال می‌کند.

وی در ادامه پیامش نوشت: همانطور که فصل جنگ به پایان رسیده است، کشورهای جهان نیز باید تغییر مثبتی در رابطه و رویکرد خود در قبال افغانستان ایجاد کنند. ما به دنبال روابط مثبت با جامعه بین المللی بر اساس اصل رابطه متقابل هستیم.

پیشتر و در همین رابطه «دیمیتری پسکوف» سخنگوی کاخ کرملین اعلام کرده بود روسیه با جامعه جهانی، به ویژه سازمان ملل متحد، در مورد موضوع حذف طالبان از لیست سازمان های تروریستی هم عقیده است.

پسکوف در این باره با اشاره به سخنان پوتین در مورد این موضوع گفت از آنجا که این تصمیم سازمان ملل متحد است، نمی توان مکانیسم و ساز و کار جداگانه ای درباره آن در روسیه ایجاد کرد.

سخنگوی کاخ کرملین همچنین تایید کرد که روسیه بر نظرات نهادهای سیاسی بین المللی تکیه کرده است.

پیشتر رئیس جمهور روسیه در نشست باشگاه «والدای» در سخنانی درباره احتمال به رسمیت شناختن طالبان گفته بود: به نظرم می‌رسد به این مرحله (به رسمیت شناختن طالبان) نزدیک می‌شویم.

وی همچنین افزوده بود که موضع روسیه حرکت به سمت این مسیر است اما چنین تصمیم‌هایی باید مطابق همان شیوه‌ای که این گروه را به عنوان گروه تروریستی در لیست سیاه قرار داد، صورت پذیرد.