‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، طالبان هزاران نفر از شهروندان هزاره افغانستان را مجبور به کوچ از خانه و زمین خود در شمال و جنوب افغانستان کرده‌اند.

دیده بان حقوق بشر با انتشار گزارشی در این ارتباط گفته است که کوچ اجباری از سوی طالبان به معنای مجازات جمعی و بر خلاف قوانین بین‌المللی است.

گفته شده بسیاری از افرادی که مجبور به کوچ اجباری شدند، از شیعیان هزاره و دیگران نیز افراد مرتبط با دولت سابق افغانستان هستند که زمین و خانه‌های آنها نیز اغلب توسط حامیان طالبان تصرف شده است.

این کوچ اجباری به طور عمده در پنج ولایت افغانستان شامل قندهار، هلمند، اوروزگان در جنوب، دایکندی در مرکز و ولایت بلخ در شمال افغانستان صورت گرفته و دیده‌بان حقوق با اتکا به مداراک و گفت‌وگو با ساکنان محلی گزارش داده است: «طالبان از زمان به قدرت رسیدن در ماه اوت شمار بسیاری از هزاره‌ها و دیگر ساکنان این پنج ولایت را وادار کرده تا خانه و کاشانه و مزارع خود را ترک کنند. این دستور، معمولاً با یک ضرب‌الاجل چند روزه همراه است و قربانیان، هیچ راهی برای شکایت از این تصمیم و دفاع از حق مالکیت خود ندارند.»

«پاتریشیا گاسمن»، مدیر آسیایی دیده‌بان حقوق بشر در ارتباط با کوچ اجباری شهروندان افغانستان از سوی طالبان می‌گوید: طالبان هزاره‌ها و دیگران را که عقاید قومی و سیاسی دارند و مخالف طالبان هستند به اجبار کوچ می‌دهد. این کوچ‌های اجباری با تهدید و بدون روندهای قانونی، نقض گسترده حقوق بشر و مجازات جمعی محسوب می‌شود و این کوچ اجباری هزاره‌ها و دیگر قومیت‌ها از مناطق مختلف افغانستان درست پیش از زمستان و در میانه فصل برداشت محصولات رخ داده است.

کمتر از یک ماه پیش، سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت دشوار بیش از ۵ میلیون آواره داخلی در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که بیش از ۵ میلیون آواره داخلی در افغانستان با وضعیت دشواری روبرو هستند و به کمک‌های فوری نیاز دارند.

بیانیه عفو بین الملل تاکید کرد: جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کند که کمک‌های بشردوستانه بدون تأخیر به افغانستان ادامه می‌یابد.

پیش از این نیز، سازمان جهانی بهداشت درباره شرایط نامساعد بهداشتی و درمانی در افغانستان هشدار داده بود و تاکید کرده بود که حدود ۹۰ درصد از ۲۳۰۰ مرکز درمانی و بهداشتی در سراسر افغانستان ممکن است به زودی تعطیل شوند.

بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، حمایت کنندگان مالی می‌توانند قوانینی را تعریف کنند که بدون انجام هرگونه معامله با طالبان همچون گذشته از مراکز بهداشتی و درمانی افغانستان پشتیبانی کنند.