نخستین نمایشگاه محصولات مرکز احیای آثار اسلامی در قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، همزمان با هفته پژوهش و با هدف تقدیر و ترویج آثار علمای بزرگ شیعه اولین نمایشگاه و فروشگاه محصولات مرکز احیای آثار اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه در قم افتتاح شد.



در این نمایشگاه 60 اثر از آثار مرکز احیای آثار اسلامی در موضوعات مختلفی همچون فقه و اصول 35 عنوان، اخلاق و تربیت 15 عنوان، فلسفه و کلام و عرفان 7 عنوان و آثاری که با محوریت شخصیتهایی همچون شیخ بهایی، علامه محمد حسن کاشف الغطاء و دیگر شخصیتهای برجسته شیعی جمع‌آوری و به چاپ رسیده است در معرض دید عموم قرار گرفته است.



همچنین 40 اثر این مرکز از جمله موسوعه شهید ثانی، موسوعه سید مرتضی، موسوعه کاشف الغطاء که در آینده‌ای نزدیک به چاپ می‌رسد نیز به بازدیدکنندگان ارائه شده است.



یادآور می‌شود: این نمایشگاه از تاریخ 29 آذر تا 2 دی‌ماه همه روزه از ساعت 9 الی 18، در محل سالن همایشهای دفتر تبلیغات اسلامی واقع در چهارراه شهدای قم آماده استقبال از علاقمندان است.