تظاهرات در خیابانهای باکو / دستگیری مخالفان جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، صدها نفر از اعضاء و هواداران این احزاب در پی فراخوان احزاب غربگرای مخالف دولت، روز شنبه در میدان فواره های باکو تجمع کردند که پلیس و نیروهای ضد شورش که از قبل این میدان را محاصره کرده بودند، مانع حضور همه تظاهر کنندگان در این محل شدند.

پس از آن، تظاهرکنندگان از خیابان"رشید بهبوداف" باکو به سمت خیابان"فضولی" حرکت کردند و شعارهایی مبنی بر استعفای دولت و همچنین برقراری آزادی سر دادند.

نیروهای ضدشورش با حمله به تظاهرکنندگان درخیابان فضولی وآزادلیق و نیز بازداشت دهها نفر ازآنان، ازادامه این تظاهرات جلوگیری کردند.

پیش از این پلیس و دادستان باکو با احضار "عیسی قنبر" و "علی کریملی" روسای احزاب غربگرای مساوات و شاخه اصلاح طلبان جبهه خلق درباره برگزاری تظاهرات غیر قانونی در روز شنبه دوم آوریل، به آنان هشدار دادند و لغو این تظاهرات را خواستار شدند.

برغم فراخوانی احزاب غربگرا، به دلیل تدابیر شدید امنیتی و نیز سوابق منفی این احزاب و نبود پایگاه مردمی، آنها نتوانستند بر خلاف وعده های خود تظاهرات هزاران نفری برگزار کنند.

با وجود اینکه احزاب غربگرا از پایگاه مردمی برخوردار نیستند، پلیس در باکو و برخی از شهرهای جمهوری آذربایجان تدابیر شدید امنیتی ایجاد کرده و در هفته اخیر ده ها نفر از اعضاء و فعالان احزاب غربگرای جبهه خلق و مساوات را بازداشت کرده است.

حزب اسلام جمهوری آذربایجان پیش از این از تظاهرات روز دوم آوریل نیروهای غربگرا حمایت نکرد و اعلام کرد که روز هشتم آوریل به احتمال زیاد در میدان آزادلیق تظاهرات برگزار خواهد کرد.

"عاکف حیدرلی" سخنگوی مطبوعاتی حزب اسلام با تاکید بر اینکه درخواست آزادی قره باغ ، آزادی اسلامگرایان محبوس مدافع حجاب و لغو ممنوعیت حجاب محور اصلی این تظاهرات خواهد بود، افزود، حزب اسلام در این زمینه با احزاب و تشکل های مردمی در حال مذاکره است.

ناظران سیاسی معتقدند با توجه به نارضایتی های مردمی از محدودیت ها و ممنوعیت های ضد اسلامی در جمهوری آذربایجان از جمله حجاب ستیزی، محافل دولتی بیشتر نگران آغاز تظاهرات اسلامگرایان هستند.

عیسی قنبر، رهبر حزب مساوات به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که تعداد بازداشت‌ شدگان حدود ۲۰۰ نفر است. تعدادی از برنامه‌ریزان این تظاهرات نیز در روزهای اخیر بازداشت شده‌اند.

موج جدید دستگیری فعالان اسلامی در جمهوری آذربایجان

در حالی که رئیس حزب اسلام و تعداد دیگری از روحانیون سرشناس جمهوری آذربایجان در حبس به سر می بردند موج تازه ای از دستگیری فعالان اسلامی به راه افتاده است.

به دنبال مراجعه مسئولان حزب اسلامی جمهوری آذربایجان به مراجع ذیصلاح جهت اخذ مجوز تظاهرات هشتم آوریل موج جدیدی از دستگیری فعالان تشکل های مردمی و اسلامی این کشور شروع شده است.

پلیس جمهوری آذربایجان طی روزهای جمعه و شنبه "حاج مهدی محمداف" رییس جمعیت ارزش های ملی و معنوی و همچنین حجت الاسلام "حاجی الهام علی اف" رییس مرکز غیر دولتی تحقیقات معارف دینی و از فعالان مدافع حجاب را در باکو و "سید ابراهیم" را در "سومگائیت" بدون ارایه دلیلی بازداشت کرد.

کمیته دفاع از محبوسان مدافع حجاب و روحانیون مستقل جمهوری آذربایجان با انتشار بیانیه ای دور جدید حبس فعالان اسلامی مدافع حجاب را محکوم کردند.

طی ماه های گذشته تشدید اقدامات اسلام ستیزانه در جمهوری آذربایجان باعث افزایش نارضایتی مردم در این کشور شده است.

98 درصد جمعیت جمهوری آذربایجان را مسلمانان تشکیل می دهند.

الهام علی یف دستگیر شد

الهام علی یف یکی از روحانیان سرشناس جمهوری آذربایجان عصر روز شنبه دستگیر شد.

حاج الهام علی یف روحانی سرشناش و رئیس مرکز غیر دولتی تحقیقات معارف دینی جمهوری آذربایجان، موقع خرید از بازار باکو توسط پلیس این شهر دستگیر شد.

براساس این گزارش، الهام علی یف بدون هیچ گونه تفهیم اتهام به پنج شبانه روز حبس اولیه محکوم گردیده است.

گفتنی است حاج الهام علی یف چند روز پیش، ضمن شرکت در نشست جامعه روحانیت جمهوری آذربایجان سخنان انتقاد آمیزی در خصوص سیاست اسلام ستیزی دولت باکو ایراد کرده بود.