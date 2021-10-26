انفجار منزل مسکونی در شهرری

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: ساعت ۱۵:۲۲ دقیقه ظهر امروز در پی صدای انفجار یک واحد مسکونی واقع در شهر ری؛ محله بهشتی با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی شهرداری تهران تماس گرفتند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی افزود: دو ایستگاه به محل اعزام شد که مأموران مشاهده کردند در یک منزل مسکونی که البته کاربری مسکونی نداشت انفجار شدیدی رخ داده بود.

وی عنوان کرد: خوشبختانه به هنگام انفجار منزل بدون ساکن بوده است اما قسمت پشتی این منزل یک کارگاه مجسمه سازی وجود داشت بر اثر تخریب سقف و دیوارهای این منزل و شدت انفجار یکی از ضلع‌های این کارگاه تخریب شده بود.

ملکی اظهار کرد: چند نفر در کنار این دیوار مشغول به کار بودند که متأسفانه دچار مصدومیت شدند و بخشی از بدن‌شان زیر آوار بود.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت شش نفر در این حادثه دچار مصدومیت شدند؛ دو خانم و چهار آقا در این حادثه دچار مصدومیت شدند که تحویل عوامل اورژانس برای معاینه شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی بیان کرد: خوشبختانه این حادثه منجر به شعله وری نشد در غیر این صورت با توجه به وضعیت مصدومان شرایط بسیار سخت‌تر می‌شد.

ملکی تصریح کرد: نشتی گاز داخل این منزل مسکونی سبب این انفجار شدید شده و در ساعت ۱۶:۵۳ دقیقه این عملیات به پایان رسید.