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۴ آبان ۱۴۰۰، ۱۸:۵۵

سخنگوی سازمان آتش نشانی مطرح کرد؛

انفجار منزل مسکونی در شهرری

انفجار منزل مسکونی در شهرری

سخنگوی سازمان آتش نشانی از وقوع انفجار در یک منزل مسکونی واقع در شهر ری و مصدومیت شش نفر در این حادثه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: ساعت ۱۵:۲۲ دقیقه ظهر امروز در پی صدای انفجار یک واحد مسکونی واقع در شهر ری؛ محله بهشتی با سامانه ۱۲۵ آتش نشانی شهرداری تهران تماس گرفتند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی افزود: دو ایستگاه به محل اعزام شد که مأموران مشاهده کردند در یک منزل مسکونی که البته کاربری مسکونی نداشت انفجار شدیدی رخ داده بود.

وی عنوان کرد: خوشبختانه به هنگام انفجار منزل بدون ساکن بوده است اما قسمت پشتی این منزل یک کارگاه مجسمه سازی وجود داشت بر اثر تخریب سقف و دیوارهای این منزل و شدت انفجار یکی از ضلع‌های این کارگاه تخریب شده بود.

انفجار منزل مسکونی در شهرری

ملکی اظهار کرد: چند نفر در کنار این دیوار مشغول به کار بودند که متأسفانه دچار مصدومیت شدند و بخشی از بدن‌شان زیر آوار بود.

وی خاطرنشان کرد: در نهایت شش نفر در این حادثه دچار مصدومیت شدند؛ دو خانم و چهار آقا در این حادثه دچار مصدومیت شدند که تحویل عوامل اورژانس برای معاینه شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی بیان کرد: خوشبختانه این حادثه منجر به شعله وری نشد در غیر این صورت با توجه به وضعیت مصدومان شرایط بسیار سخت‌تر می‌شد.

ملکی تصریح کرد: نشتی گاز داخل این منزل مسکونی سبب این انفجار شدید شده و در ساعت ۱۶:۵۳ دقیقه این عملیات به پایان رسید.

کد مطلب 5336756

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