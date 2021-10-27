به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر خانی صبح چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات شهر رضوان از توابع بخش کالپوش میامی به میزبانی مسجد جامع و با حضور استاندار سمنان با بیان اینکه با اعتبارات جذب شده از بودجه ملی، امسال ۲۰ کیلومتر از جاده اصلی کالپوش آسفالت شد، ابراز کرد: باید تلاش کرد تا مشکل آب شرب مردم این منطقه با جذب اعتبارات بودجه ملی و استانی برطرف شود.‌

وی با اشاره به اینکه تکمیل و تجهیز سالن‌های ورزشی بخش کالپوش، بعد از مسئله تأمین آب، یکی از مهمترین مطالبات مردم این منطقه است، افزود: مردم کالپوش، مردمی سخت‌کوش با درخواست‌های حداقلی هستند که باید مطالبات این قشر محقق شود.‌

۵۵ اثر ثبتی میراث فرهنگی و گردشگری در میامی

فرماندار میامی نیز در این نشست با بیان اینکه از لحاظ مواد معدنی این شهرستان از ظرفیت‌های بسیار خوبی برخوردار است که می‌توان گفت بیشترین ذخایر را در بین شهرستان‌های کشور دارد، گفت: در بخش کشاورزی نیز اراضی بسیار خوبی داریم که سهمیه ۵۲ درصدی این شهرستان از تولید گندم استان، نشان از این مهم دارد.

احمد ملایری با بیان اینکه میامی در بخش دامپروری نیز می‌تواند با ظرفیت‌های موجود، سهم به سزایی از تولید گوشت و لبنیات استان را به خود اختصاص دهد، افزود: بخش گردشگری و همچنین میراث فرهنگی با ۵۵ اثر ثبت شده ملی، از دیگر مزایا و ظرفیت‌های این شهرستان است.

به گزارش مهر، استاندار سمنان امروز در بخش کالپوش حضور دارد تا از نزدیک مشکلات این بخش را رصد کند.