ترافیک سنگین در محور چالوس

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال حدفاصل آسارا تا ماهان و مسیر شمال به جنوب حدفاصل شهرستانک تا چنارستان سنگین و در مسیر رفت و برگشت حدفاصل پل زنگوله تا هزارچم در برخی از مقاطع نیمه‌سنگین بوده و محور دارای مه‌گرفتگی در ارتفاعات است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج – قزوین حدفاصل شهرک جهان نما تا پایانه شهید کلانتری بیان کرد: ترافیک در آزادراه قزوین – کرج محدوده کمال شهر و حدفاصل پلیس راه مهرشهر تا امامزاده طاهر و حدفاصل ساسانی تا پل فردیس سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز تصریح کرد: آزادراه تهران - شمال در قطعه یک، مسیر رفت و برگشت تا اطلاع بعدی مسدود است.

وی با اشاره به ترافیک روان در مسیر رفت و برگشت بین آبیک و طالقان متذکر شد: دیگر محورهای استان دارای ترافیک روانی هستند.