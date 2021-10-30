تهیه و نصب ۲۶۹ کیت کلرسنج در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد رضا محمدی با اشاره به نوسازی، بهسازی و تجهیز آبداران به کیت کلرسنج، اظهار کرد: این مهم با هدف ارتقای سطح کیفی آب شرب شهرها و روستاهای چهارمحال و بختیاری و اطمینان از کلرزنی مطلوب برای پایش دائمی میزان کلر آزاد باقیمانده در شبکه‌های آب آشامیدنی انجام شده است.

وی با بیان اینکه ۲۶۹ دستگاه کیت کلرسنج تهیه و نصب شده است، عنوان کرد: برای نوسازی، تجهیز، کالیبراسیون و آموزش نحوه استفاده آبداران از کیت‌های کلرسنج بیش از ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه آبداران مسئولیت کلرسنجی را بر عهده دارند، تصریح کرد: با توجه به جمعیت هر یک از شهرها و روستاها به‌صورت روزانه میزان کلر آزاد باقیمانده مخازن ذخیره و شبکه توزیع آب اندازه گیری می‌شود تا این مهم برابر استانداردهای ابلاغی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور حفظ شود.