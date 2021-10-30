هدف سعودی به زانو درآوردن مردم لبنان و بردگی آنها است

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد البخیتی عضو شورای سیاسی جنبش انصارالله یمن به شبکه المیادین گفت: هدف عربستان سعودی به زانو درآوردن مردم لبنان و بردگی آنها است.

وی با اشاره به رویکرد خصمانه ریاض علیه بیروت گفت: آنچه سعودی انجام می دهد در راستای خدمت به منافع آمریکا می باشد.

جرج قرداحی وزیر اطلاع‌رسانی لبنان قبل از ورود به کابینه «نجیب میقاتی» یک مجری، فعال رسانه‌ای و خبرنگار مشهور لبنانی بوده است که در برنامه‌ای تلویزیونی معروف به «برلمان شعب» (پارلمان مردم) به صراحت بر ضرورت توقف تجاوز به یمن تاکید کرده بود.

وی در پاسخ به این پرسش که تحولات جاری در یمن را چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: تجاوز وحشیانه به یمن که هشت سال از آن می‌گذرد، باید متوقف شود. آن‌چه یمنی‌ها انجام می‌دهند، حقوق قانونی آن‌ها در دفاع از خود است و من پایداری مردم یمن در قبال این تجاوز را ارج می‌نهم.

عربستان سعودی روز گذشته جمعه به سفیر لبنان در این کشور ۴۸ ساعت مهلت داد تا خاک این کشور را ترک کرده و واردات تمامی کالاهای لبنانی به این کشور را نیز متوقف کرد. ریاض همچنین سفیرش در بیروت را فرا خوانده است.

بحرین هم به تبعیت عربستان سعودی، از سفیر لبنان خواسته ظرف ۴۸ ساعت، این کشور را ترک کند. هفته گذشته، کشورهای مختلف عربستان سعودی، بحرین، امارات و کویت سفرای لبنان را فراخوانده بودند.

جنبش حزب الله لبنان ضمن حمایت از مواضع وزیر اطلاع‌رسانی در محکومیت تجاوز عربستان سعودی به یمن گفت که هر گونه درخواست برای برکناری وی را رد می‌کند.