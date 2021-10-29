مهلت ۴۸ ساعته عربستان به سفیر لبنان برای ترک ریاض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عربستان سعودی روز جمعه به سفیر لبنان ۴۸ ساعت مهلت داد تا خاک این کشور را ترک کند.

علاوه بر این، واردات تمامی کالاهای لبنانی به عربستان متوقف شد و عربستان سفیر خود را هم از بیروت فراخوانده است.

وزارت خارجه عربستان سعودی در راستای دخالت‌های خود در امور داخلی لبنان مدعی شده است اقدامات بیشتری را برای تغییر رفتار دولت لبنان اتخاذ خواهد کرد.

تنش‌ها میان سعودی‌ها و لبنان پس از آن افزایش یافت که نقل قولی از وزیر اطلاع‌رسانی لبنان درباره تجاوزگری ائتلاف سعودی به یمن منتشر شد.

جرج قرداحی، وزیر اطلاع‌رسانی لبنان قبل از ورود به کابینه «نجیب میقاتی» یک مجری، فعال رسانه‌ای و خبرنگار مشهور لبنانی بوده است که در برنامه‌ای تلویزیونی معروف به «برلمان شعب» (پارلمان مردم) به صراحت بر ضرورت توقف تجاوز به یمن تاکید کرده بود.

وی در پاسخ به این پرسش که تحولات جاری در یمن را چگونه ارزیابی می‌کند، گفت: تجاوز وحشیانه به یمن که هشت سال از آن می‌گذرد، باید متوقف شود. آن‌چه که یمنی‌ها انجام می‌دهند، حقوق قانونی آن‌ها در دفاع از خود است و من پایداری مردم یمن در قبال این تجاوز را ارج می‌نهم.

در پی این مصاحبه، برخی رسانه‌های لبنانی اظهارات قرداحی را به‌شدت مورد انتقاد قرار دادند و منابع لبنانی نزدیک به سعودی مدعی شدند، این اظهارات منجر به بحران دیپلماتیک جدید میان بیروت و ریاض خواهد شد.