هجمه گسترده علیه بیروت ناشی از شکست «محمد بن سلمان» در «مأرب» است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، «سید هاشم صفی الدین» رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان سخنانی را در رابطه با هجمه گسترده عربستان سعودی علیه بیروت به بهانه اظهارات وزیر اطلاع رسانی لبنان، مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، رئیس شورای اجرایی حزب الله گفت: نمی‌توان این هجمه گسترده توسط سعودی علیه لبنان را تنها ناشی از یک اظهارنظر سیاسی دانست. ماجراء به چیزی بیش از یک اظهارنظر سیاسی مربوط می‌شود.

وی عنوان کرد: تنش آفرینی ریاض در روابط خود با لبنان ناشی از نگرانی «محمد بن سلمان» از تبعات آزادسازی استان مأرب یمن است. ولیعهد سعودی پس از آزادسازی قریب الوقوع مأرب توسط نیروهای انصارالله در مخمصه بزرگی خواهد افتاد.

این مقام حزب الله افزود: در حال حاضر عربستان سعودی مسأله عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی را دنبال می‌کند. مقامات سعودی به خوبی می‌دانند که آنها در آینده نمی‌توانند صدای انتقاد لبنان و دیگر کشورها از روابط ریاض با تل آویو را تحمل کنند. از همین روی، هجمه خود علیه بیروت را تشدید کرده‌اند.

«جورج قرداحی» وزیر اطلاع رسانی لبنان دیروز یکشنبه به هجمه‌های گسترده برای استعفای او از سمتش واکنش نشان داد. وی گفت: مسأله استعفای من از دولت مطرح نیست. این موضع گیری پس از آن اتخاذ شد که حتی برخی طرف‌های داخلی در لبنان از جمله جریان المستقبل نیز استعفای قرداحی و تمام اعضای کابینه را به دنبال بحران میان بیروت و ریاض، خواستار شده بودند.

پیشتر «حسن فضل الله» نماینده حزب الله در پارلمان لبنان در سخنانی گفت: ما در حزب الله با فشارها به وزیر «جورج قرداحی» مخالف هستیم. قرداحی تنها عقیده خود را به صورت کاملاً واقع گرایانه بیان کرده است آن هم پیش از آنکه در کسوت وزیر فعالیت خود را آغاز کند.

این نماینده پارلمان لبنان افزود: تمام آنچه که قرداحی گفته است به دفاع از مظلومیت یک ملت مربوط می‌شود اما جنجال بسیار بزرگی علیه او به راه افتاد. سعودی‌ها همین گونه کشور خود را اداره می‌کنند. آنها اجازه نمی‌دهند هیچکس حرف بزند. آنها نمی‌توانند دیدگاه مخالف خود را قبول کنند.

این عضو حزب الله تصریح کرد: ما اجازه نمی‌دهیم کشورمان گروگان باج خواهی دیگران باشد. ما اجازه نمی‌دهیم دیگران از کشورمان باج خواهی کنند. وزیر قرداحی اشتباهی نکرده است. ما در کنار او می‌ایستیم. فشارهای زیادی علیه قرداحی اعمال می‌شود. وی افزود: باید دانست که هدف سعودی‌ها تنها قرداحی نیست بلکه آنها در صدد به زانو درآوردن تمام کشور هستند.

روز شنبه هم عبدالباری عطوان، تحلیلگر مشهور جهان عرب در مطلبی نوشت: واقعیت این است که سعودی‌ها نیز درست مانند صهیونیست‌ها دست به جنجال آفرینی می‌زنند. سوال این است که این همه جار و جنجال برای چیست؟ مگر قرداحی چه گفته است؟

این تحلیلگر مشهور جهان عرب در مطلب خود تأکید کرده است: قرداحی یک ماه پیش از آنکه وزیر بشود در سخنانی نظر خود را پیرامون جنگ یمن بیان کرده است. او گفته است که جنگ یمن یک جنگ بیهوده است. چرا عربستان سخنان قرداحی را نبش قبر کرده است؟ سعودی‌ها از این رهگذر به دنبال ارعاب و باج خواهی هستند. واقعیت این است که جنگ یمن یک جنگ بیهوده و تجاوزکارانه است.

وی در ادامه نیز عنوان کرده است: چه کسی در یمن مراسم عزا و عروسی را بمباران می‌کند؟ چه کسی غیرنظامیان را به قتل می‌رساند؟ چه کسی اعلام کرد عملیات طوفان قاطعیت در یمن آغاز شده است؟ چه کسی مدارس، مساجد و مناطق مسکونی را هدف قرار می‌دهد؟ بر اساس آمار منتشر شده طی سالهای گذشته ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار یمنی در جنگ عربستان سعودی علیه این کشور شهید شده‌اند.