به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «رأی الیوم»، «عبدالباری عطوان» تحلیلگر مشهور جهان عرب مطلبی را در خصوص تحولات اخیر لبنان و هجمه‌ها علیه این کشور و وزیر اطلاع‌رسانی آن، به رشته تحریر درآورد.

بر اساس این گزارش، عطوان در مطلب خود آورده است: به دنبال اظهارات قرداحی در انتقاد از جنگ عربستان سعودی و متحدانش علیه یمن، هیاهوی بزرگی علیه او به راه افتاده است. به نظر می‌رسد که عربستان سعودی از رهگذر این هیاهو و جنجال آفرینی به دنبال ایجاد موجی از ترس و وحشت در صفوف محور مقاومت است. البته باید توجه داشت که هجمه‌های اخیر عربستان علیه لبنان نشأت گرفته از یک طرح آمریکایی - صهیونیستی است.

عربستان سعودی با هجمه اخیر علیه لبنان در پازل آمریکا و رژیم صهیونیستی نقش آفرینی می‌کند این تحلیلگر مشهور جهان عرب در ادامه مطلب خود عنوان کرده است: بازیگران این طرح آمریکایی - صهیونیستی، عربستان سعودی و کشورهای همپیمان آن در جهان عرب هستند. آنها در اولین گام، سفرای بیروت را از کشورهای خود اخراج کردند. در همین راستا، اظهارات اخیر «فیصل بن فرحان» وزیر خارجه سعودی تأمل برانگیز است. وی در جریان سخنانی در اجلاس سران گروه ۲۰ صراحتاً از حزب الله سخن گفته بود.

عطوان همچنین افزوده است: وزیر خارجه سعودی در جریان اجلاس گروه ۲۰ اذعان کرده بود که مشکل ریاض در حقیقت حزب الله است. او گفت: لبنان باید از تحت سلطه حزب الله آزاد گردد. به نظر می‌رسد که در واقع، قرداحی قربانی ماجراجویی سعودی علیه حزب الله شده است.

وی در ادامه مطلب مذکور تأکید کرده است: بر اساس آنچه که گفته شد، کاملاً واضح به نظر می‌رسد که عربستان سعودی در پازل ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ضربه زدن به لبنان نقش آفرینی می‌کند. باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که ماجراجویی اخیر عربستان سعودی علیه لبنان می‌تواند پیامدهای جدی و خطرناکی برای ریاض به دنبال داشته باشد؛ پیامدهایی که ظهور و بروز آنها بعید نیست.

عربستان قادر به منزوی کردن لبنان نیست و اکنون خود آن منزوی شده است سردبیر روزنامه رأی الیوم افزوده است: ممکن است گروه مقاومتی أنصارالله یمن پاسخ جنجال آفرینی‌های عربستان سعودی را بدهد. این یک سناریوی محتمل است. قطعاً پاسخ گروه أنصارالله تنها در سیطره بر شهر مأرب محدود نخواهد بود بلکه ممکن است حملات بیشتری به عمق خاک سعودی انجام دهد.

عطوان در پایان مطلب خود نیز آورده است: این احتمال که اهداف و تأسیسات اقتصادی و حیاتی عربستان سعودی در دیگر نقاط منطقه هدف قرار بگیرند، بعید نیست. سعودی‌ها باید بدانند که هیچ جنگی یکطرفه نمی‌ماند. جنگ اقتصادی و سیاسی سعودی علیه لبنان یک طرفه نخواهد بود. بحران سیاسی و معیشتی تنها به مرزهای لبنان محدود نخواهد شد. عربستان قادر به منزوی کردن لبنان نیست. سعودی با هجمه‌های اخیر، در واقع خود را منزوی ساخته است.