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۱۱ آبان ۱۴۰۰، ۱۴:۴۸

محورهای رسانه های لبنان؛

معادله«قرداحی» برای استعفا عقب‌نشینی سعودی از سیاستهای خصمانه است

معادله«قرداحی» برای استعفا عقب‌نشینی سعودی از سیاستهای خصمانه است

رسانه‌های لبنان طی ۲۴ ساعت گذشته به موضوعات مختلفی پرداختند که هجمه گسترده عربستان سعودی علیه لبنان مهمترین سوژه خبری این رسانه ها محسوب می شود.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رسانه‌های مختلف لبنان در ۲۴ ساعت گذشته به رویدادهای مختلفی پرداختند که سرخط خبری آنها بدین شرح است:

روزنامه البناء در مطلبی آورده است: حمایت بین المللی و عربی از دولت با هدف حفظ استقرار، محاصره عربستان را در هم می شکند.

این روزنامه در مطلبی دیگر افزوده است: سعودی ها برای اولین بار است که صحبت درباره انتخاب رییس جمهوری آینده لبنان را آغاز کرده اند/ از نظر آنها رقابت محدود بین جوزف عون و جبران باسیل و سلیمان فرنجیه نیست بلکه در این رقابت سمیر جعجع و سامی الجمیل نیز حضور دارند.

روزنامه البناء همچنین عنوان کرده است: معادله قرداحی این است که هزینه استعفا باید عقب نشینی سعودی از سیاست های خصمانه اش باشد.

روزنامه الجمهوریه لبنان نوشت: مخالفان استعفای قرداحی معتقدند این کار در شرایطی که بحران از حدود خود فراتر رفته، بی فایده است.

روزنامه الاخبار در مطلبی آورده است: دیدار اردوغان و بایدن بدون نتیجه بود/ مسکو هم به آنکارا این پیام را داده که ما هم در غرب فرات سهم داریم؛ موضعی که محاسبات ترکیه را بر هم می زند.

کد مطلب 5342159

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