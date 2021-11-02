خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رسانه‌های مختلف لبنان در ۲۴ ساعت گذشته به رویدادهای مختلفی پرداختند که سرخط خبری آنها بدین شرح است:

روزنامه البناء در مطلبی آورده است: حمایت بین المللی و عربی از دولت با هدف حفظ استقرار، محاصره عربستان را در هم می شکند.

این روزنامه در مطلبی دیگر افزوده است: سعودی ها برای اولین بار است که صحبت درباره انتخاب رییس جمهوری آینده لبنان را آغاز کرده اند/ از نظر آنها رقابت محدود بین جوزف عون و جبران باسیل و سلیمان فرنجیه نیست بلکه در این رقابت سمیر جعجع و سامی الجمیل نیز حضور دارند.

روزنامه البناء همچنین عنوان کرده است: معادله قرداحی این است که هزینه استعفا باید عقب نشینی سعودی از سیاست های خصمانه اش باشد.

روزنامه الجمهوریه لبنان نوشت: مخالفان استعفای قرداحی معتقدند این کار در شرایطی که بحران از حدود خود فراتر رفته، بی فایده است.

روزنامه الاخبار در مطلبی آورده است: دیدار اردوغان و بایدن بدون نتیجه بود/ مسکو هم به آنکارا این پیام را داده که ما هم در غرب فرات سهم داریم؛ موضعی که محاسبات ترکیه را بر هم می زند.